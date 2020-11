Hochradioaktiver Atommüll: Verladung von Castorbehältern fortgesetzt

Ein Castor-Behälter wird in den Zug geladen. Sechs Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atommüll aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield sind mit einem Spezialschiff auf dem Weg nach Deutschland. Die Fracht soll per Bahn ins hessische Zwischenlager Biblis gebracht werden. In Nordenham werden die Castor-Behälter vom Schiff auf die Bahn verladen. © Quelle: Sina Schuldt/dpa