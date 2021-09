„Hitlerbärtchen“: Jan Böhmermann nimmt „Welt“-Chef und FDP aufs Korn

Anzeige

Am Freitag endet die Sommerpause der Sendung „ZDF Magazin Royale. Als Teaser für die Show veröffentlichte die Redaktion am Dienstag ein Video auf dem eigenen Youtube-Kanal, in dem Moderator Jan Böhmermann den „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt mächtig aufs Korn nimmt. Poschardt sah sich in der Folge mit Adolf Hitler verglichen und reagierte auf Twitter mächtig angefressen. FDP-Generalsekretär Volker Wissing sprang Poschardt auf der Social-Media-Plattform zur Seite – und lieferte Böhmermann damit eine Vorlage, in der er sich noch Parteichef Christian Lindner vorknöpfte.

Hintergrund: Mitte August wurde ein Video publik, in dem sich Poschardt an kündigungswillige Abonnenten wendet und diese zum Bleiben bewegen will. Der Clip wurde wegen der wenig enthusiastischen Betonung von der Internet-Community zerrissen. Nun legte Jan Böhmermann noch einen drauf und parodierte das Video, um auf das Ende der Sommerpause seiner ZDF-Sendung aufmerksam zu machen. Unter seiner Nase bildete sich in einigen Sequenzen ein auffälliger Schatten.

FDP-Generalsekretär springt Poschardt zur Seite

Für Poschardt ein eindeutiges Indiz für einen „Hitlerbart“, der damit eine Grenze überschritten sah und Böhmermann als „mit Zwangsgebühren üppig finanzierter Clown“ bezeichnete. Auch das ZDF, auf dem Böhmermanns Sendung läuft, nahm er sich vor und kommentierte es als bemerkenswert, dass sich „ein GEZ-finanzierter“ Sender über das „Werben um Abos liberaler, privat finanzierter Medien lustig machen muss“.

Sich selbst politisch als „liberal“ dargestellt, bekam der „Welt“-Chef umgehend Unterstützung von FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Dieser schrieb: „Hitlerbärtchenparodien sind nicht lustig, sondern Hetze. Das sollte auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein No-Go sein.“

Böhmermann kontert mit Wahlplakat von Christian Lindner

Eine Steilvorlage für Böhmermann. Ohne direkt auf die Vorwürfe des Politikers zu reagieren, schrieb er jedoch klar erkenntlich, an wen die Nachricht gerichtet ist: „Wahlkampf mit Hitlerbärtchen ist nicht lustig, sondern Hetze. Das sollte auch für eine im Bundestag vertretene Partei wie die FDP ein No-Go sein.“ Darunter teilte der Moderator ein Bild von einem aktuellen FDP-Wahlplakat, auf dem FDP-Chef Christian Lindner zu sehen ist, der auf dem Foto ebenfalls einen von der Nase verursachten Schatten hat.

Ein User ist begeistert und kommentiert: „Was für ein genialer Spin. Falls das so geplant war, ging die Rechnung eindrucksvoll auf. Köder geworfen, genüsslich verspeist und jetzt bin ich gespannt, wie sehr der Haken kneift.”“