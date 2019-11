Historiker Wolffsohn: Gelöbnisse nur in Kasernen? Absurd!

Anzeige

Herr Wolffsohn, an diesem Dienstag werden rund 400 Rekruten vor dem Reichstag öffentlich ihr Gelöbnis ablegen. Bei ähnlichen Gelegenheiten hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Proteste gegeben. Wo ist das Problem, wenn Soldaten einer Parlamentsarmee am Platz vor dem Parlamentssitz öffentlich vereidigt werden?

Ich sehe keins.

Kritiker monieren, hier werde Militarismus öffentlich zur Schau gestellt…

Militarismus des bundesdeutschen Staates? Das ist Fake. Mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun. Wir haben eine Grundstimmung in Deutschland, die man postheroisch oder pazifistisch nennt. Unabhängig vom Begriff: Die Distanz zu allem Militärischen ist in Deutschland noch viel stärker ausgeprägt als in anderen west-, geschweige denn osteuropäischen Staaten. Das ist aus historisch-psychologischen Gründen auch verständlich und gut. Aber die Geschichte ist inzwischen weitergegangen. Die Bundesrepublik ist nicht das NS-deutsche Reich.

Gegner kritisieren, dass mit dem öffentlichen Gelöbnis die Tradition des Führereids aus der NS-Zeit fortgeführt wird. Lassen Sie das denn gelten?

Der Vergleich mit dem Führereid ist unsäglich. Wer zu allem und jedem den NS-Vergleich zieht, verharmlost den Nationalsozialismus. Gleich, ob aus Dummheit oder Böswilligkeit.

In anderen Ländern sind Soldaten an öffentlichen Plätzen und sogar Militärparaden völlig normal. In Deutschland dagegen sorgt schon ein Gelöbnis für Diskussionen. Ist das Ausdruck eines Antimilitarismus?

Ja, und das ist absurd. Denn hier werden ja - anders als bei Militärparaden - keine Waffen gezeigt, es wird nicht mit Waffen geprotzt und kein Stechschritt vorgeführt. Im Gegenteil: Die Soldaten geloben ihre Verbundenheit mit der Demokratie der Bundesrepublik Deutschland, um den friedlichen Alltag der Bürger zu sichern. Gelöbnisse nur hinter Kasernenmauern abzuhalten, halte ich für falsch. Diese Soldaten schützen uns. Und dann erlauben wir ihnen kein öffentliches Gelöbnis? Absurd.

Dass es nun erstmals seit neun Jahren ein öffentliches Gelöbnis vor dem Reichstag gibt, geht auf Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zurück, die für eine sichtbare Bundeswehr im öffentlichen Raum eintritt, etwa auch durch kostenfreie Bahn-Tickets für Soldaten. Ist das ein Paradigmenwechsel?

Nein, auch zahlende Soldaten fuhren Bahn. Der Kostenerlass ist dennoch eine gute Geste. Öffentliche Gelöbnisse sind keine Erfindung von Frau Kramp-Karrenbauer. Dass sie dieses Thema nun aufgreift, hängt mit ihrer angeschlagenen persönlichen Stellung zusammen. Auch der CDU-Schwäche, für die vor allem sie und Frau Merkel verantwortlich sind. AKK will zeigen: Ich kann auch konservativ. Damit zielt sie auf Wähler, die sie und Frau Merkel bislang verprellten. Dem Zick folgt Zack.

Frau Kramp-Karrenbauer möchte sich offenbar profilieren. Sie bringt zwei Ebenen durcheinander, die nicht zusammengehören. Nämlich ihre persönlichen Ambitionen auf der einen und die Notwendigkeit auf der anderen Seite, der Bevölkerung zu verdeutlichen, dass die Bundeswehr ein selbstverständlicher und notwendiger Teil der bundesdeutschen Politik ist. Ihre sicherheitspolitische ist aber so chaotisch, widersprüchlich und undurchdacht, dass sie das Verständnis für die Bundeswehr damit nicht erhöht.

In Hessen wurde ein ebenfalls für Dienstag geplantes öffentliches Gelöbnis kurz vorher abgesagt. Es gab schlicht zu wenig Rekruten, die hätten vereidigt werden können. Was sagt das über den Zustand der Bundeswehr aus?

Die Personalprobleme sind schon lange offensichtlich, wenngleich amtlich ebenso lange bestritten. Ohne Personal können wir den Laden dicht machen. Das hat auch mit der Abschaffung der Wehrpflicht zu tun. Denn damit hat man erstens die Distanz der Bundesbürger zur Bundeswehr vergrößert. Zweitens hat man den Bürgern signalisiert, dass man die Bundeswehr ja eigentlich nicht brauche. Und drittens haben die Bundesbürger verstanden: „Ok, dann sollen die anderen hingehen, ich muss nicht und will sowieso nicht.“ Diese Einstellung hat sich verfestigt. Mit homöopathischen Mitteln wie einem öffentlichen Gelöbnis oder kostenfreien Bahnfahrten kann man das Bundeswehr-Rad nicht zurückdrehen.

Warum nicht?

Das sind schöne Gesten, sie ändern aber nichts Grundlegendes. Das ist Symbolpolitik, reine Schau. Erst wenn öffentliche Gelöbnisse zur Routine werden, nimmt die Häufigkeit der Proteste ab. Denn das, woran man sich gewöhnt hat, ruft in der Regel keinen Protest hervor. Aber je größer der Personalmangel der Bundeswehr und die politische Notwendigkeit militärischer Friedenseinsätze, desto wahrscheinlicher wird ohnehin eine Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Um die Diskussion werden wir nicht herumkommen, egal wie viele pro oder contra Demonstrationen es gibt.