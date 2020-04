Anzeige

Anzeige

Brüssel. 100 notleidende Frauen ziehen wegen der Corona-Krise nächste Woche ins Brüsseler Europaparlament. “In diesen schwierigen Zeiten haben die Institutionen die Pflicht, Solidarität zu zeigen und denjenigen zu helfen, die an unseren Standorten von sozialer Ausgrenzung bedroht sind”, sagte Parlamentspräsident David Sassoli am Freitag. Er dankte der Brüsseler Einrichtung Samusocial, mit der das Parlament zusammenarbeitet.

Die Frauen sollen den Angaben zufolge von kommendem Mittwoch an im Helmut-Kohl-Gebäude des Parlaments untergebracht werden. Sassoli hatte bereits am 8. April angekündigt, dass das Parlament Obdachlose und andere Bedürftige unterbringen wolle.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video Corona-Teststellen haben weniger Zulauf 1:14 min Bis zu 160 Abstriche täglich schaffen die Mitarbeiter des Corona-Drive-In im baden-württembergischen Schwetzingen. Doch zur Zeit sind nur noch 30 bis 40 nötig. © Reuters

Täglich 1000 Mahlzeiten - auch für Bedürftige

Schon jetzt werden in einem anderen Parlamentsgebäude in Brüssel täglich 1000 Mahlzeiten gekocht. Sie sind für Bedürftige, aber auch für Mitarbeiter des Gesundheitswesens gedacht. Am Straßburger Standort des Parlaments sollen künftig 500 Mahlzeiten täglich zubereitet werden. Außerdem soll dort ein Zentrum für Coronavirus-Tests und Beratung entstehen. Einer Sprecherin zufolge wird es Mitte Mai eröffnen.

RND/dpa