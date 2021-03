Laschet: "Wir können nicht so weitermachen"



Nach der massiven Kritik an den Oster- und Lockdown-Beschlüssen fordert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) einen neuen Regierungsstil gefordert. Die Ministerpräsidentenkonferenz habe die Menschen enttäuscht, sagte Laschet im Düsseldorfer Landtag. Die Regierungschefs hätten von 14 Uhr bis drei Uhr nachts in der Nacht zum Dienstag verhandelt. „Wir können so nicht weitermachen“, sagte der CDU-Bundesvorsitzende. Darüber werde er „sehr kritisch“ auch in der kurzfristig anberaumten Schalte von Merkel mit den Regierungschefs reden. (dpa)