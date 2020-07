Hessische Linken-Politikerin Janine Wissler erhält rechtsextreme Drohmails

Mutter will Sohn (5) vor Ertrinken retten - beide sterben im Rhein

Im hessischen Treburg hat sich am Samstag ein schreckliches Unglück ereignet. Ein fünfjähriger Junge geriet im Rhein in Not und ertrank. Als seine Mutter noch versuchte, ihn zu retten, ging auch sie im Fluss unter - und starb.