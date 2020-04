Hessens neuer Finanzminister Boddenberg vereidigt

Volker Bouffier (links, CDU), Ministerpräsident von Hessen, nimmt Michael Boddenberg (CDU), Finanzminister von Hessen, den Amtseid ab. In einer Sondersitzung des Landtags in Hessen wurde der bisherige Fraktionsvorsitzende der CDU in Hessen zum Finanzminister ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Thomas Schäfer an, der vor kurzem verstorben war. © Quelle: Andreas Arnold/dpa