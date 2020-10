Livestream: Die aktuelle Corona-Lage in Köln und NRW

Anzeige

Berlin. In Nordrhein-Westfalen haben die Corona-Neuinfektionen einen Höchstwert erreicht. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldete dem Robert Koch-Institut am späten Donnerstagabend 2740 Fälle, wie aus der Webseite des Berliner Instituts hervorgeht. Damit überstieg der Wert den erst einen Tag alten Rekord um 117 Fälle.

In der gesamten Pandemiezeit registrierten die Behörden 100.247 Corona-Fälle in NRW, von denen drei Viertel inzwischen wieder als genesen gelten. 1994 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus, das waren 14 mehr als einen Tag zuvor. In anderen Bundesländern ist die Lage ähnlich angespannt wie in NRW.

13.30 Uhr: Livestream zur Pressekonferenz mit Kölns OB Reker und Gesundheitsamt-Chef Nießen

Sehen Sie hier ab circa 13.30 Uhr die Pressekonferenz mit dem Chef des Kölner Gesundheitsamt, Johannes Nießen, und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker live im Stream. Es ist möglich, dass sich der Beginn der Pressekonferenz um einige Minuten verzögert.

Corona-Zahlen nur bedingt mit Frühjahrswerten zu vergleichen

Die jetzigen Werte liegen damit über denen vom Frühjahr, sind aber nur bedingt vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird – und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Experten zufolge sind die neu gemeldeten Infektionen wegen der Zeit zwischen Ansteckung, Test, Ergebnis und Meldung ein Hinweis darauf, wie stark das Virus vor etwa einer Woche in der Gesellschaft unterwegs war. Deshalb dauere es auch, bis sich politische Maßnahmen in den Meldezahlen niederschlagen könnten.