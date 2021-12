Hennig-Wellsow: Baerbock muss in Warschau auf humane Flüchtlingspolitik pochen

Schöne neue Bilder aus Paris

Die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock eilte nach Frankreich – konnte aber den tiefen neuen Konflikt um Kernkraft nicht weglächeln. Wichtiger sind die heutigen Gespräche von Kanzler Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron in Paris. Doch Scholz muss sich auf etwas Unangenehmes gefasst machen: Deutschland gilt in Frankreich in Sachen Energie nicht als geeigneter Ratgeber.