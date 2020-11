Heil ruft Selbstständige auf, in Corona-Krise Hartz IV in Anspruch zu nehmen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Selbstständige aufgerufen, in der Corona-Krise – wenn notwendig – auch Grundsicherung in Anspruch zu nehmen. „Damit niemand ins Bodenlose fällt, haben wir zusätzlich zu den Wirtschaftshilfen für Selbstständige den Zugang in die Grundsicherung massiv vereinfacht“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Damit kann sich jede und jeder sicher sein, dass die Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen werden und die Rücklagen fürs Alter nicht angetastet werden“, setzte er hinzu.

Heil sagte, von dieser Regelung könnten viele profitieren, etwa Beschäftigte in Kurzarbeit oder hilfebedürftige Selbstständige. „Wirklich niemand sollte sich scheuen, die staatlichen Hilfen auch in Anspruch zu nehmen, wenn sie gebraucht werden“, sagte er.

Vermögensprüfung bleibt ausgesetzt

Der Bundestag hat am Donnerstagabend in zweiter und dritter Lesung beschlossen, den vereinfachten Zugang zu Hartz IV über das Jahresende hinaus bis Ende März 2021 zu verlängern. Danach ist die Vermögensprüfung für sechs Monate ab Bewilligung grundsätzlich ausgesetzt. Zudem werden die Wohn- und Heizkosten werden voll anerkannt.

Anzeige

Da offensichtlich viele Selbstständige keinen Antrag auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II stellen, soll es über die Bundesagentur für Arbeit eine nur für diese Zielgruppe eingerichtete Hotline geben, wie das RND aus dem Bundesarbeitsministerium erfuhr. Die Hotline mit einer 0800-er Nummer solle Anfang nächster Woche eingerichtet werden, hieß es. Im Dezember solle es zudem einen Chatbot geben.