Maas: Verschwende keine Sekunde an meine politische Zukunft

Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas legt sich nicht fest, ob er nach der Bundestagswahl Ende September erneut für seinen Posten zur Verfügung steht. Während des nun laufenden Evakuierungseinsatzes in Afghanistan verschwende er „keine Sekunde und keinen Gedanken“ an seine politische Zukunft, sagte der SPD-Politiker am Dienstag dem TV-Sender Bild. Auf Nachfrage fügte er an: „Gehen Sie mal davon aus, dass ich auch meine Schlüsse daraus ziehen werde, was zurzeit geschieht und wie damit umzugehen ist - und wie auch ich persönlich damit umgehe.“ Die Frage nach der politischen Verantwortung sei legitim.

Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes über persönliche Konsequenzen aus Fehlern vor der Machtübernahme der Taliban nachdenken. „Wenn diese Mission zu Ende ist, dann werde ich für mich selbst sehr genau überlegen, welche Verantwortung ich getragen habe, welcher Verantwortung ich gerecht geworden bin, wo vielleicht auch nicht - und welche Schlüsse ich persönlich daraus ziehen muss“, hatte die CDU-Politikerin am Montag dem TV-Sender Bild gesagt. Kramp-Karrenbauer und Maas haben wie auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Fehleinschätzungen der Lage in Afghanistan eingeräumt.

Nach der Machtübernahme der Taliban drängen sich am Airport in Kabul seit Tagen Tausende verzweifelte Menschen in der Hoffnung, einen Flug ins sichere Ausland zu erwischen.