Heiko Maas: Ohne USA ist Europa nicht wirkungsvoll geschützt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Europa kann nach Auffassung von Bundesaußenminister Heiko Maas nicht alleine für seine Sicherheit sorgen. "Ohne die Vereinigten Staaten sind wir gegenwärtig weder in Deutschland noch in Europa im Stande, uns wirkungsvoll zu schützen", sagte der SPD-Politiker am Dienstag beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung. Er warnte deswegen vor einer Entkoppelung europäischer und amerikanischer Sicherheit: "Sie wäre hoch gefährlich."

Damit distanzierte sich Maas erneut vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der die Nato für "hirntot" erklärt und mehr europäische Eigenständigkeit gefordert hatte. Der deutsche Außenminister sagte dagegen: "Man kann mit Fug und Recht sagen: Die Nato lebt, und zwar von Kopf bis Fuß, auch wenn es andere Diagnosen gibt."

Maas warb erneut für die Einsetzung einer Expertenkommission zur Reform der Nato. Dass es Defizite und Unstimmigkeiten gebe, sei offensichtlich, sagte er zur Begründung. Beim Außenministertreffen der Nato in der vergangenen Woche sei der Vorschlag positiv aufgenommen worden. "Er hat vor allen Dingen dazu beitragen, eine schon fast toxische Debatte in geordnete und produktive Bahnen zu lenken." In der kommenden Woche werden sich die Staats- und Regierungschefs der Nato bei ihrem Gipfel in London damit befassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/dpa