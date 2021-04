Haseloff: Bei Kanzlerkandidatur Umfragewerte berücksichtigen

Anzeige

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert Medienberichten zufolge, zur Lösung der K-Frage innerhalb der Union auch Umfragewerte zu berücksichtigen. Der Politiker, der auch Mitglied des CDU-Präsidiums ist, ist der erste CDU-Ministerpräsident, der die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur auch an die Popularitätswerte knüpfen will.

Es gehe leider derzeit nur um die „harte Machtfrage“, sage Haseloff dem Spiegel: „Es geht nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften. Es hilft nichts, wenn jemand nach allgemeiner Überzeugung absolut kanzlerfähig ist, aber dieses Amt nicht erreicht, weil die Wählerinnen und Wähler ihn nicht lassen.“ Während Söder in der Auseinandersetzung um die K-Frage auf die aktuellen für ihn sehr positiven Umfragen verweist, betont Laschet immer wieder, Umfragen könnten sich sehr schnell ändern.

Laschet liegt in Umfragen hinter Söder

Zuvor hatte das CDU-Präsidium Armin Laschet (CDU) seinen Rückhalt erklärt. Dieser liegt jedoch in Umfragen und bei den Beliebtheitswerten seit Wochen hinter Markus Söder zurück. In einer Fraktionssitzung der Union hatten sich Armin Laschet, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, und der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen harten Schlagabtausch geliefert.

Haseloff betonte die Bedeutung der Entscheidung auch für die Wahlen in seinem Bundesland - in Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt. „Ich habe bei unserer letzten Landtagswahl die Erfahrung gemacht, dass bei Direktmandaten manchmal Bruchteile von Prozentwerten über politische Existenzen entscheiden können“, begründet Reiner Haseloff seine Forderung gegenüber dem Spiegel. Der Bundestrend könne das Zünglein an der Waage sein. „Man kann mit erhobenem Haupt und wehender Fahne für eine gute und richtige Position sein, aber trotzdem in der Opposition landen.“

K-Frage notfalls in der Fraktion entscheiden

Der Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploß sprach sich zudem dafür aus, die K-Frage notfalls in der Fraktion zu entscheiden. „Wenn sich Armin Laschet und Markus Söder bis zum Wochenende nicht über die Kanzlerkandidatur einigen, müssen wir in der Fraktionssitzung am Dienstag darüber abstimmen“, forderte er. Die Bundestagsfraktion sei das einzige gemeinsame Gremium von CDU und CSU.

Der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Günter Krings, warnt dagegen, den Abgeordneten die entscheidende Abstimmung zu überlassen: „Es gibt eine klare Rollenverteilung zwischen Fraktion und Parteien“, sagte er. „Das Aufstellen des Kandidaten und die Formulierung des Wahlprogramms sind eindeutig Sache der Parteien, nicht der Bundestagsfraktion.“