Härterer Lockdown ab Mittwoch: Müller und Söder begründen Starttermin

Berlin. Bund und Länder haben sich am Sonntag auf einen härteren Lockdown geeinigt. Ab dem 16. Dezember bis mindestens zum 10. Januar soll der Einzelhandel geschlossen bleiben, an den Schulen und Kitas gelten deutliche Kontaktbeschränkungen. Die Präsenzpflicht im Schulunterricht soll dem Beschluss zufolge ab Mittwoch entfallen, in einigen Bundesländern greift diese Maßnahme bereits am Montag.

Den Start des härteren Lockdowns ab 16. Dezember hatte das Kanzleramt in einer Beschlussvorlage gefordert. Im Gespräch soll aber auch der 15. Dezember, also Dienstag, als Starttermin gewesen sein.

Warum gilt der härtere Lockdown ab Mittwoch - nicht etwa ab sofort? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verwies in der Pressekonferenz nach der Videoschalte der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Parlamentsentscheidungen, die bis Mittwoch noch ausstünden. “Es gab den einen oder anderen, der das auch eher gern eher hätte machen wollen. Es lag aber nicht daran, dass wir jetzt Mittwoch haben, weil ein Ministerpräsident nicht wollte, sondern weil es klare Parlamentsbeteiligungen gibt, die dazu zwingen, Fristen einzuhalten”, sagte er.

So müssen die Bundesländer die Beschlüsse zunächst noch in den Landesparlamenten besprechen und setzen sie dann um.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erinnerte unter anderem an die bevorstehende Umstellung der Schulen auf Fernunterricht. “Die Schulen müssen die Chance haben, diese digitalen Angebote dann auch wenigstens ein, zwei Tage lang umzusetzen und sie an die Familien zu vermitteln”, sagte er nach der Bund-Länder-Konferenz.

Auch der Einzelhandel, der durch den Lockdown im diesjährigen Weihnachtsgeschäft erheblich eingeschränkt werde, müssten die Chance haben, ein, zwei Tage lang auf diese Situation zu reagieren.