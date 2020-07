Harter Lockdown auf Philippinen: Präsident Duterte verteidigt Corona-Maßnahmen und droht Kriminellen

Corona-Ausbruch in Bayern: Söder fürchtet sich vor “Mini-Ischgls”

Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder wurde in der Corona-Krise beliebter denn je. Das lag auch an seiner vorsichtigen Lockerungsstrategie - auf das Infektionsgeschehen in anderen Bundesländern blickte er kritisch. Nun hat es Bayern mit dem Corona-Ausbruch auf einem Hof in Mamming selbst getroffen.