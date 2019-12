„Hart aber fair“: Wo die Tierliebe dann plötzlich ganz schnell endet

Anzeige

Ein Leckerli hier, eine Streicheleinheit da, zwischendurch ein ausgiebiger Spaziergang und natürlich das bequemste Bett aus hochwertigen Materialien am gemütlichsten Platz im Haus. Das beschreibt nicht das Leben einer Kuh, aber oft das des Hundes, des sogenannten besten Freundes des Menschen. Doch warum kaufen wir ständig neues Spielzeug und Leckerlis für Katze und Hund, während Rind, Huhn und Schwein elend leben und sterben? Das fragte Frank Plasberg in seiner letzten Talkrunde von „Hart aber fair“ vor Weihnachten.

Die Gäste

Kees de Vries sitzt als Abgeordneter für die CDU im Bundestag und ist Landwirt. Im Verlauf der Runde wird schnell klar, dass er einen klaren Abstand zu seinen Tieren hat. Auch der Hund gehört nicht zur Familie. Doch in der Runde sitzen auch drei Menschen mit gegenteiligen Haltungen: Martin Rütter, Deutschlands berühmtester Hundetrainer, dessen eigener Hund nicht aus der Familie wegzudenken ist, Uschi Ackermann, die nicht ohne Möpse kann, und Furken, bekennende Ziegenliebhaberin und Tierschützerin. Achim Gruber wiederum zeigt als Tierpathologe die Gefahren der Qualzucht auf und erzählt beinahe beiläufig, dass überzüchteten Möpsen schnell mal die Augen rausfallen können. Aber dazu später mehr.

Darüber wurde diskutiert

Wirklich diskutiert wurde in dieser Runde kaum. Alle haben sich ausreden lassen, Rückfragen gestellt und sind aufeinander eingegangen – sehr ungewohnt für eine deutsche Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. In erster Linie ging es um den Hund. Uschi Ackermann schwärmte von ihrem Mops Sir Henry, der im vergangenen Jahr verstarb. „Henry hatte alle Eigenschaften, die man sich von einem Mann wünscht“, sagte sie. Ein Satz, der selbst bei Moderator Frank Plasberg kurz für Wortfindungsstörungen sorgte.

Die überschwängliche Liebe der Uschi Ackermann zu ihren Hunden bot die optimale Überleitung zu Tierpathologe Achim Gruber. Denn er ist überzeugt, „zu viel Liebe kann dem Tier schaden“. Die Vermenschlichung schade den Hunden vor allem gesundheitlich. Die Tiere werden immer mehr in Richtung Extravaganz gezüchtet und anatomische Probleme werden nicht beachtet. Das hat zur Folge, erklärt Gruber, dass beispielsweise Möpse, die auf dem Sofa liegen dürfen, beim Herunterspringen schon mal ein Auge verlieren können. Wortwörtlich. Durch die extrem zurück gezüchtete Nase liegen die Augäpfel nicht mehr tief genug in der Augenhöhle und fallen schneller raus, erklärt der Tierpathologe.

Der Einzige, der davon nicht beeindruckt schien, war Kees de Vries. „Der Hund hat in der Familie nichts zu suchen, eine Familie besteht ja aus Menschen“, sagt der Politiker und Landwirt. Sein Hund Bono lebt draußen auf dem Hof, darf höchstens in den Flur des Bürogebäudes. Hundetrainer Martin Rütter will das so nicht stehen lassen: „Für den Hund ist es eine Katastrophe, alleine draußen zu sein. Das ist ein hoch soziales Wesen, der wird ja komplett isoliert“, empört er sich. De Vries kontert: „Meinem Hund geht’s gut.“ Hunde sind nicht nur ein beliebtes Haustier, sondern auch Gesprächsthema Nummer eins in Plasbergs Talkrunde. Es wird sich über Hundeparfüm, Trüffelleckerlis und Katzenwasser – zu Recht – amüsiert, doch das Leid der Nutztiere wird, wie in der Gesellschaft auch, lange ausgeblendet. Viel mehr steht die Qualzucht der Hunde im Vordergrund.

Das Duell des Abends

„Ich bin bekennende Feministin und möchte die Gelegenheit nutzen, auf den Antifeminismus aufmerksam zu machen“, sagt eine Frau, die plötzlich auf der Bühne der Talkrunde auftaucht. Damit beginnt das kurze und wirre Duell zwischen einem fassungslosen Martin Rütter und einer verwirrten Zuschauerin. Es hat mit dem Thema der Sendung so viel zu tun wie Mastschweine mit grüner Wiese. Während die Frau darlegt, die Bundesregierung gehe gegen Feminismus im Internet vor, wettert Rütter im Hintergrund, wie „respektlos“ dieser Auftritt sei. „Antifeminismus ist schlimmer als Tierquälerei“, brüllt die Frau zurück. Spätestens hier muss man sich fragen, ob diese Themen nicht lieber für sich allein stehen sollten.

Emotionalster Moment

Die vorgetragenen Meinungen der Zuschauer aus dem Netz waren es, die das Augenmerk der Talkrunde dann auch endlich mal auf die andere Art der Tierhaltung gelenkt haben, nämlich die der Nutztiere. Laut dem Experiment eines Lebensmittelhandels griffen 73 Prozent der Kunden zum Billigfleisch, obwohl für besseres Fleisch geworben wurde. Sagen viele also nur, sie würden gern mehr Geld für Fleisch bezahlen, wenn es den Tieren zugutekommt, und machen es aber nicht? Der Verbraucher sei in der Lage, die richtige Entscheidung zu treffen, es werde ihm aber schwer gemacht, sagt Tierschützerin Svenja Furken. „Die Täuschung beginnt schon auf der Verpackung“, sagt sie. „Da wird eine Bauernhofidylle gezeigt, die es so nicht mehr gibt.“ Ihrer Meinung nach braucht es gesetzlich verpflichtete Haltungskennzeichnungen, wie es sie bei Eiern schon gibt.

Ein eingespielter Beitrag macht das Problem deutlich: Der Kopf einer lebenden Gans wird in eine Vorrichtung gehalten. 15 Sekunden lang fließen 180 Volt durch ihren Körper, bis sie komplett betäubt ist. Anschließend hält sie ein Mann kopfüber in einen Eimer und trennt den Kopf ab. Die Gans ist tot. Während sie kopfüber ausblutet, gehen die Beine auf und ab, als wollte sie davonlaufen – das Nervensystem in seinen letzten Zügen. Das Ganze passiert nicht in einer Schlachtanlage, sondern mitten in einer Fußgängerzone. Passanten stehen fassungslos am Rand, einige weinen. Fleisch essen, ja. Aber zusehen, wie das Tier in die Verpackung kommt, das will kaum einer. „Jeder sollte einmal bei einer Schlachtung dabei gewesen sein, um zu sehen, dass es mal ein Lebewesen war“, findet Tierschützerin Svenja Furken. „Viel wichtiger ist, den Leuten den Lebensprozess der Tiere zu zeigen. Die Tiere leiden während des Lebens, nicht während des Sterbens“, hält Armin Gruber dagegen.

Bester Satz

Der beste Satz oder viel mehr die beste Frage stammt an diesem Abend von Hundefreund Martin Rütter: „Warum müssen wir jeden Tag Fleisch essen?“, fragt einer in die Runde, der selbst keins mehr isst. So einfach könnte es sein, wenn das Konzept des Sonntagsbratens wieder mehr Anerkennung bekäme, meint Rütter. Wenn weniger Fleisch gekauft werden würde, wäre mehr Geld für besseres Fleisch da – eine einfache Rechnung. Vor allem aber die Würdigung des Lebensmittels Tier müsse wieder steigen, „wenn wir weniger davon essen, ist das gut für unsere Gesundheit und auch für die Ökobilanz“, ergänzt Tierpathologe Achim Gruber.

Fazit

Die Talkrunde zeigte einmal mehr, was dem Deutschen am liebsten ist. Und das ist nun mal nicht das Nutztier, sondern das Haustier. Und trotzdem zeigten Martin Rütter und Svenja Furken, dass sich Haustierhaltung und gleichzeitige Rücksichtnahme auf das Wohl der Nutztiere nicht im Weg stehen. Die Rolle der Landwirte und deren Möglichkeiten, Bedingungen zu verbessern – dieser Ansatz rückte mit dem eher reservierten Kees de Vries leider in den Hintergrund. Die Talkshowgäste scheinten sich selbst für gute Tierhalter zu halten: Jeder würde gern als sein eigenes Tier bei sich zu Hause leben, wenn er müsste, sind sich alle am Ende einig.