CDU-Politiker gehen zu Maaßen auf Distanz

In der CDU sorgen Äußerungen des im Wahlkreis Südthüringen frisch aufgestellten CDU-Direktkandidaten Hans-Georg Maaßen für Unmut. Das berichtet das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe.

Der Europaabgeordnete Dennis Radtke etwa sagte dem Magazin, er beobachte bei Maaßen „ein Weltbild, das eine unappetitliche Melange aus Verbitterung, Populismus, Aluhut und Selbstradikalisierung ist, die für einen ehemaligen Spitzenbeamten bemerkenswert und bedenklich zugleich ist“. Auch der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß äußerte sich: „Die Union war immer dann erfolgreich, wenn sie alle Strömungen integriert und sich gleichzeitig klar von Extremismus und Antisemitismus in jeglicher Form abgegrenzt hat.“

Eine Analyse des „Spiegels“ von mit Maaßen geführten Interviews auf AfD-nahen und neurechten Portalen kommt zu dem Schluss, dass dieser Verschwörungstheorien verbreite. Zum Teil seien diese antisemitisch konnotiert. So sagte Maaßen in einem der analysierten Interviews: „Was Politiker aus uns machen wollen, sind Untertanen, die auf die 20-Uhr-Nachrichten schauen, um zu hören, was die politische Elite entschieden hat, was wir zu tun und wie wir uns zu benehmen haben.“

Auch seine eigene Partei, die CDU, kritisierte der Ex-Verfassungsschutzchef in den Beiträgen scharf. So sei der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur nur ein Ablenkungsmanöver gewesen, da in derselben Woche das Infektionsschutzgesetz von den Koalitionsparteien „durchgedrückt worden“ sei.

Derweil will CDU-Chef Armin Laschet, der Maaßen zuletzt gegen den Vorwurf des Antisemitismus verteidigt hatte, keine Stellung beziehen. „Es wird zu den Äußerungen von Herrn Maaßen keine Kommentierung von der CDU geben“, teilte ein Sprecher mit.

Maaßen selbst teilte auf Anfrage des „Spiegels“ mit: „Meine Gegner können nicht kritisieren, was ich inhaltlich sage, also müssen sie Kontaktschuldvorwürfe erheben und Framing mit meiner Sprache betreiben, um mir indirekt Ansichten zu unterstellen, die ich nicht habe.“