CDU Hannover will Gerhard Schröder Ehrenbürgerwürde entziehen

Hannover. Immer wieder wird Altkanzler Gerhard Schröder sein enges Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeworfen. Angesichts der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine fordert die CDU Hannover nun Konsequenzen für den ehemaligen SPD-Chef. Wie die „Rheinische Post“ berichtete, will die Partei Schröder der Ehrenbürger-Titel der Stadt Hannover entziehen.

„Die Ehrenbürgerwürde ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt vergibt“, erklärt Felix Semper, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Hannover der Zeitung. „Jemand, der sich nicht deutlich von einem Kriegsverbrecher distanzieren kann, darf auch nicht Ehrenbürger der Stadt sein.“

Schröder hatte sich auf der Plattform „LinkedIn“ zuletzt kritisch zu dem Angriff auf die Ukraine geäußert. „Der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine muss schnellstmöglich beendet werden. Das ist die Verantwortung der russischen Regierung“, schrieb er. Allerdings fügte er daraufhin hinzu, dass es in den vergangenen Jahren viele Fehler im Dialog zwischen Westen und Russland gegeben hätte - „auf beiden Seiten.“ Neben seiner Nähe zu Putin wird der Altkanzler auch für seine Tätigkeiten bei russischen Energiekonzerne kritisiert.

Altkanzler Gerhard Schröder und Wladimir Putin im Jahr 2018. © Quelle: imago images/ITAR-TASS

Ein Eilantrag auf den Entzug der Ehrenbürgerwürde sei vor dem Stadtparlament in Hannover bereits gescheitert, so die „RP“. Semper werde das Thema deswegen aber nicht fallenlassen: „Wenn Gerhard Schröder nicht in den nächsten Tagen seine Ämter bei den russischen Staatskonzernen niederlegt, kommt das Thema wieder auf die Tagesordnung“, so der CDU-Politiker gegenüber dem Blatt. „Ich erwarte mir auch von der niedersächsischen SPD eine klare Distanzierung. „Ebenso von Ministerpräsident Stephan Weil.“