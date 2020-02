Hanau: So perfide reagiert die AfD auf die Morde

Anzeige

Hanau/Berlin. Auch die Spitzenpolitiker der AfD haben sich zu den rassistischen Morden von Hanau geäußert. Dabei gaben sie ihren ganz eigenen politischen Dreh mit. Der rechtsradikale Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke schrieb auf Twitter: „Der Wahnsinn scheint sich in diesem Land immer mehr auszubreiten". Am Montag bei Pegida in Dresden hatte er die Bundesrepublik ein „Irrenhaus“ genannt, die Staatsanwaltschaft Dresden prüft, ob Volksverhetzung vorliegt. So nutzt Höcke das Attentat von Hanau für seine eigene politische Agenda.

Der Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Georg Pazderski schreibt: „Mindestens 11 Tote und mehrere Schwerverletzte bei Angriff auf Shisha-Bar. Ist das wirklich noch das 2017 von der Merkel-CDU beschworene „Deutschland in dem wir gut und gerne leben?“ und macht damit die Migrationspolitik der Kanzlerin für die rassistische Attacke verantwortlich.

Hanau : Mindestens 11 Tote und mehrere Schwerverletzte bei Angriff auf #Shisha-Bar.



Ist das wirklich noch das 2017 von der #Merkel-#CDU beschworene „Deutschland in dem wir gut und gerne leben“? #FeDidwgugl

https://t.co/oOqsJikddg — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) February 20, 2020

Einhelliges Verschweigen des rassistischen Hintergrundes

Die Vize-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Beatrix von Storch schreibt von einem „psychotischen Amokläufer“ und teilt auf Twitter mit: „Diese Wahnsinnstat erfüllt uns mit Wut und Abscheu.“ Von seinem rassistischen Motiv schreibt sie nichts, ebenso wenig die Bundestags-Fraktionschefs Alexander Gauland und Alice Weidel in einer gemeinsamen Presseerklärung, in der sie allgemein von einem „abscheulichen Verbrechen“ und einer „grauenvollen Gewalttat“ sprechen.

Der Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio warnt davor, die „unentschuldbare Gewalttat eines offensichtlich massiv psychisch gestörten Einzeltäters zu instrumentalisieren“ – von dessen offen zu Tage tretendem gewalttätigen Rassismus schweigt auch er.