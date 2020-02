Hanau: Mahnwache in Berlin, München, Frankfurt und anderen Städten

Anzeige

Anzeige

Die SPD hat nach der Gewalttat von Hanau zu einer Mahnwache vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. “Wir müssen ein Zeichen setzen. Gegen den rechten Terror, gegen den rechten Hass, gegen Faschismus”, schrieb Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag auf Twitter. Bei einer Solidaritätsbekundung am Donnerstagabend um 18 Uhr solle deutlich werden, “dass wir den Hetzern und rechten Terroristen nicht unser Land überlassen”.

Lindner bei Mahnwache in Berlin, Steinmeier in Hanau

FDP-Chef Christian Lindner kündigte auf Twitter an, er werde an der Mahnwache teilnehmen. “Alle Demokraten müssen jetzt zusammenstehen, um ein Zeichen gegen Hass, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zu setzen”, betonte er. “Deswegen bin ich heute um 18 Uhr am Brandenburger Tor.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zur Mahnwache in Hanau am Donnerstagabend erwartet. Im Rathaus soll zudem von Donnerstag an ein Kondolenzbuch ausliegen, in dem die Bürger ihre Trauer zum Ausdruck bringen können.

Stadt Hanau sagt Faschingsfeiern ab

Nach dem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag in Hanau hat die hessische Stadt zudem ihre Faschingsfeiern abgesagt. Die diesjährige Faschingskampagne sei selbstverständlich beendet, “was denn sonst”, sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). Die letzten Stunden “gehören zu den bittersten und traurigsten Stunden, die diese Stadt in Friedenszeit jemals erlebt hat”. In der Gesellschaft dürfe kein Platz für Rassismus und Hetze sein.

Anzeige

Zu der von Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) angekündigten Mahnwache auf dem Hanauer Marktplatz wird auch die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Beate Hofmann, erwartet. Wie Jens Heller, Medienbeauftragter des Sprengels Hanau-Hersfeld der EKKW, dem Evangelischen Pressedienst (epd) mitteilte, werde zudem der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) anwesend sein, wahrscheinlich auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Wo gibt es eine Mahnwache für Hanau?

Neben Berlin und Hanau gibt es auch in vielen anderen Städten in Deutschland Mahnwachen für die Opfer der Bluttat in Hanau. In sozialen Medien gibt es zahlreiche Aufrufe, an den Mahnwachen teilzunehmen und Solidarität mit den Opfern zu bekunden.

Am Donnerstagabend, ab 18 Uhr, finden Mahnwachen für die Opfer von Hanau an zahlreichen Orten statt. Viele Städte bekunden ihre Anteilnahme zudem über Twitter.

Hanau: Marktplatz, 18.00 Uhr

Berlin: Brandenburger Tor, 18.00 Uhr

München: Odeonsplatz, 19.00 Uhr

OB Dieter Reiter zum schrecklichen Anschlag in Hanau pic.twitter.com/aARemVzFfK — Stadt München (@StadtMuenchen) February 20, 2020

Anzeige

Stuttgart: Schlossplatz, 18.00 Uhr

Dresden: Albertplatz, 19.00 Uhr

Leipzig: Aldiparkplatz Eisi, 20.00 Uhr

Hannover: Kröpcke, 18.00 Uhr

Kassel: Kasseler Rathaus, 18.30 Uhr

Mannheim: Marktplatz, 19.00 Uhr

Osnabrück: Nikolaiort, 20.00 Uhr

Frankfurt: Paulsplatz, 18.00 Uhr

Offenbach: Hanauer Marktplatz, 18.00 Uhr

Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke wird heute Abend um 18 Uhr an der Mahnwache auf dem Hanauer Marktplatz teilnehmen, um seine Solidarität mit den Opfern in Hanau und deren Angehörigen zu zeigen. Wer wird ebenfalls in Hanau sein? https://t.co/RJOhz7TMfB — Stadt Offenbach (@Stadt_OF) February 20, 2020

Rostock: Doberaner Platz, 18.30 Uhr

Essen: Altendorfer Straße / Ecke Markscheide, 19.00 Uhr

Mainz: Hauptbahnhof, 18.30 Uhr

RND/dpa/hmo/pf