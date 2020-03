Hamsterkäufe wegen Corona: Julia Klöckner appelliert an Bürger

Anzeige

Berlin. Die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland ist in der Corona-Krise nach den Worten von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gewährleistet. "Die Lebensmittelversorgung ist gesichert", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Berlin. "Ich will klar sagen: Die Supermärkte bleiben offen."

Alles andere seien Falschmeldungen. Einerseits sei Deutschland mit heimischen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Getreide, Käse oder Schweinefleisch gut versorgt, andererseits gehe es bei Beschränkungen im Grenzverkehr nicht um Warentransporte.

Auch die Versorgung von Tieren sei gesichert, sagte Klöckner. Handelsketten seien bemüht, leere Regale schnell wieder aufzufüllen und die Lieferfrequenz zu erhöhen, wo es temporäre Engpässe gebe.

Vor allem Nudeln und Toilettenpapier ausverkauft

In vielen Supermärkten waren in den vergangenen Tagen immer wieder Nudeln oder Toilettenpapier ausverkauft. Die Ministerin schlug vor, an Grenzübergängen Sonderspuren einzurichten, damit wichtige Warenlieferungen und Tiertransporte nicht stundenlang in Staus feststecken.

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, berichtet von Kunden, die mit kleinen Lkws und Anhängern Einkäufe vorgenommen hätten – logisch sei das nicht. Hamsterkäufe stellten den Handel vor logistische Probleme. Klöckner warnt: „Sie sind nicht nur unnötig, sie schaden auch.“

Klöckner: "Kaufen Sie mit Bedacht ein“

Die CDU-Politikerin appelliert an die Bürger: „Bewahren Sie Ruhe und Augenmaß. Kaufen Sie mit Bedacht ein.“ Jeder Verbraucher müsse sich jetzt in Solidarität üben. „Es gibt keinen Grund, Lebensmittel zu horten“, so Klöckner.

Sie befürchtet, dass viele der jetzt gehorteten Lebensmittel „vom Vorratsschrank in die Abfalltonne wandern“. Sie habe Verständnis für die Sorge der Bürger angesichts leerer Regale. Der Handel sei bestrebt, die Regale zeitnah wieder aufzufüllen. Klöckner versichert: „Es ist genug für alle da.“

Klöckner betonte, dass die gesamte Ernährungsbranche von der Landwirtschaft bis zu den Kassierern im Supermarkt systemrelevant sei und zur sensiblen oder kritischen Infrastruktur gezählt werden müsse, um alle Lieferketten aufrecht zu erhalten.

Auf die Frage, wie sie sich erklärt, dass in deutschen Supermärkten teils Pasta und Toilettenpapier ausverkauft sind, sagte Klöckner:„Psychologisch bin ich überfragt. Und von der Vermutung her - Pasta hält sich, Pasta kann man schnell machen, man wird satt. Und beim Toilettenpapier - ja, braucht man halt.“

