Hamburg-Wahl 2020: FDP verliert Stimmen nach Panne bei Auszählung

Hamburg. Die FDP könnte nach Bekanntwerden eines Auszählungsfehlers bei der Wahl in Hamburg den Wiedereinzug in die Bürgerschaft verpassen. Durch eine Verwechslung im Bezirk Langenhorn wurden dort versehentlich die 22,4 Prozent der Grünen den Liberalen zugeteilt, wie der zuständige Bezirkswahlleiter Tom Oelrichs der Nachrichtenagentur dpa am Montag sagte. Den Grünen waren nach Angaben vom Morgen dagegen nur 5,1 Prozent zugeteilt worden, wie der Landeswahlleiter gesagt hatte.

Die FDP lag am Sonntagabend zunächst Hamburg-weit nur wenige Stimmen über der Fünf-Prozent-Hürde.

RND/dpa