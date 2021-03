Hamburger Senatorin Gallina: Millionen von minderwertigen Masken abgefangen

Ein Schild im Hamburger Stadtpark weist darauf hin, dass am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr Maskenpflicht besteht. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Behörden in Hamburg nach Angaben von Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) Millionen von minderwertigen Masken abgefangen. © Quelle: imago images/Hanno Bode