Hamburg. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ruft Fridays for Future in Hamburg wieder zu einer Großkundgebung auf. Am 25. September wolle man mit Tausenden Anhängern auf Abstand in der Innenstadt für wirksame Maßnahmen gegen die Erderwärmung auf die Straße gehen, teilte die Jugendbewegung am Donnerstag mit.

Anlass sei der sechste Globale Klimastreik. Einzelne Demozüge würden vom Bahnhof Altona, der Lombardsbrücke und vom Berliner Tor aus zu einer Abschlusskundgebung auf der Willy-Brandt-Straße beziehungsweise Ludwig-Erhard-Straße geleitet.

“Fridays for Future”-Demo mit Maske und Abstand

Coronabedingt solle es nur ein reduziertes Rahmenprogramm geben. “Mit Abstand, Maske und jeder Menge Vorsicht machen wir deutlich: Die Erderhitzung muss aufhören”, erklärte Fridays for Future-Sprecherin, Dalila Nouame.