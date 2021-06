„Halte das Gesetz für falsch“: Merkel kritisiert umstrittenen Beschluss in Ungarn

Anzeige

Berlin. In einer Regierungsbefragung im Bundestag hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu dem Gesetz geäußert, das in Ungarn die Informationsfreiheit von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität einschränken soll. „Ich halte dieses Gesetz für falsch“, sagte die Kanzlerin. Es ist „mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar, wenn man gleichgeschlechtliche Partnerschaften erlaubt, aber Informationen darüber verbietet“, so Merkel.

Über einen möglichen Prozess wegen Vertragsverletzung, der von der EU angestrebt wird, sagte Merkel, darüber müsse die EU-Kommission entscheiden. Aber: „auf jeden Fall findet es [das Gesetz] meine deutliche Kritik“.

Von der Leyen kündigte ein entschiedenes Vorgehen gegen das umstrittene ungarische Gesetz an. Es diskriminiere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und verstoße gegen fundamentale Werte der Europäischen Union, sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. „Dieses ungarische Gesetz ist eine Schande.“

Bücher, Filme und Werbung sollen verboten werden

Das in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligte Gesetz sieht unter anderem ein Verbot von Büchern, Filmen und anderen Inhaltsträgern vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht.

Darüber hinaus soll Werbung verboten werden, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban, dem Kritiker das Schüren von Vorurteilen gegenüber Minderheiten vorwerfen.

Dazu, dass die UEFA die Beleuchtung der Allianz Arena in Regenbogenfarben verboten hat, sagte Merkel, sie könne diese Entscheidung nicht bewerten. Sie stelle aber fest, dass die UEFA einen Unterschied zwischen der regenbogenfarbenen Kapitänsbinde von Torwart Manuel Neuer und der Stadionbeleuchtung gemacht habe.

Anlässlich des Fußball-Europameisterschaftsspiel zwischen Ungarn und Deutschland am Mittwochabend in München, hatte der Münchner Stadtrat beantragt, das Stadion in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Die UEFA lehnte den Antrag jedoch ab.

Die Befragung am heutigen Mittwoch war die letzte der Kanzlerin. Angela Merkel wird bei der Bundestagswahl im September nicht noch einmal antreten.