Halle-Attentat: Beschossene Synagogen-Tür als Mahnmal enthüllt

Polizeibeamte betreten durch eine Tür das Gelände der Synagoge Halle/Saale neben einem noch verhüllten Blumenkranz. Ein Jahr nach dem rechtsterroristischen Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in Halle wird mit Veranstaltungen und Gebeten der Opfer gedacht. Am 09. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Rechtsextremist versucht, die Synagoge zu stürmen und ein Massaker unter 52 Besuchern anzurichten. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Passantin und in einem Dönerimbiss einen jungen Mann. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/