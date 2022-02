Half Flüchtlingen nach der Ankunft: weltberühmte „Lesbos-Oma“ stirbt im Alter von 96 Jahren

Anzeige

Efstratia Mavrapidou, die zu einem Trio älterer Griechinnen gehörte, die auf dem Höhepunkt der jüngsten Massenmigrationswelle in Europa durch ihre Hilfe für Flüchtlinge auf der Insel Lesbos internationale Aufmerksamkeit erlangten, ist am Dienstag im Alter von 96 Jahren auf Lesbos gestorben. Die griechische Präsidentin Ekaterini Sakellaropoulou würdigte Mavrapidou in den sozialen Medien als „einfach, lieb und zutiefst menschlich. Mit ihr verabschieden wir uns von einer Generation, die den nachfolgenden Generationen als Beispiel dient ... die großzügig Freundlichkeit und Hilfe anbot, ohne nach Belohnung oder Anerkennung zu suchen“.

Mavrapidou, ihre Cousine Maritsa Mavrapidou und ihre Freundin Aimilia Kamvyssi wurden als die „Lesbos-Omas“ bekannt, nachdem sie dabei fotografiert wurden, wie sie sich um ein Baby kümmerten, das in einem Boot aus der Türkei gekommen und 2015 an einem Strand der Insel gelandet war. Zu der Zeit erreichten etwa eine Million Menschen aus dem vom Krieg zerrissenen Syrien und anderen Ländern Griechenland in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Die drei Frauen aus dem Dorf Skala Skamnias und andere Einwohner von Lesbos wurden Berichten zufolge 2016 für den Friedensnobelpreis nominiert, weil sie den Neuankömmlingen ihr Mitgefühl zeigten.

Sakellaropoulou, die Efstratia Mavrapidou 2020 zuhause besuchte, sagte, sie sei „mit den wesentlichen Dingen des Lebens verbunden gewesen ... und konnte so allen Kindern der Welt als Mutter und Großmutter dienen“.

Mavrapidous Cousine Maritsa war im Jahr 2019 im Alter von 90 Jahren gestorben.