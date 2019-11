Halbzeitbilanz: Was die GroKo schon geschafft hat - und was nicht

Anzeige

Berlin. Seit 19 Monaten ist die aktuelle Bundesregierung im Amt und in etwas weniger als zwei Jahren ist - Stand jetzt - die nächste Bundestagswahl geplant. Die große Koalition sieht daher die Zeit, am Mittwoch eine Halbzeitbilanz ins Kabinett einzubringen, wie im März 2018 im Koalitionsvertrag vereinbart. In dem 85-seitigen Dokument, das dem RND vorliegt, bescheinigt sie sich nun selbst, schon "viel erreicht und umgesetzt", aber auch noch "viel zu tun" zu haben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zogen eine positive Halbzeitbilanz. Von 300 geplanten großen Maßnahmen seien zwei Drittel vollendet oder auf den Weg gebracht worden, sagte Merkel. "Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind." Scholz sagte, es seien große Fortschritte erreicht worden bei der sozialen Sicherung, der Familienpolitik sowie beim Thema Wohnen und Mieten. Der Vizekanzler sagte aber weiter: "Es ist noch was zu tun." Ein Überblick über die Themen:

Was die große Koalition schon geschafft hat

Digitalpakt Schule

In den nächsten Jahren sollen fünf Milliarden Euro in eine bessere digitale Ausstattung der Schulen fließen. Dafür war eine Grundgesetzänderung nötig, die dem Bund die Finanzierung von Bildungspolitik in den Ländern erlaubt. Bisher stockt aber die Umsetzung: Nur rund die Hälfte der Bundesländer hat die notwendigen Förderrichtlinien veröffentlicht, mit denen die Schulen an das Geld kommen.

Kohleausstieg

Der Ausstieg aus der Braunkohle als Energieträger bis 2038 gilt als Meilenstein in der Klimapolitik. Ausgehandelt hat den die Kohlekommission, die die Bundesregierung auf Grundlage des Koalitionsvertrags im Sommer 2018 einsetzte. Der Preis ist aber hoch: 40 Milliarden Euro will der Bund in den nächsten 20 Jahren in den betroffenen Regionen vor allem in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen investieren.

Klimapaket

Neben dem Kohleausstieg will die Bundesregierung aber noch durch andere Maßnahmen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mit dem im Oktober verabschiedeten Klimapaket reagierte das Kabinett auf das gestiegene Umweltbewusstsein in der Bevölkerung. In dem Paket sind günstigere Zugtickets, teurere Flugreisen, eine Förderung von Gebäudesanierungen und ein Verbot von neuen Ölheizungen vorgesehen. Kritikern geht das aber nicht weit genug.

Baukindergeld

Familien mit dem Wunsch, ein Eigenheim zu kaufen, profitieren seit Anfang 2018 vom Baukindergeld. Familien mit geringerem und durchschnittlichem Einkommen erhalten über zehn Jahre jeweils 1.200 Euro als Zuschuss zum Immobilienbau oder -Kauf. Bis Ende September 2019 seien rund 147.000 Anträge mit einem Gesamtvolumen von ca. 3,1 Milliarden Euro eingegangen, heißt es in der Halbzeitbilanz.

"Gute-KiTa-Gesetz"

Nicht nur der Name sorgte bei Kritikern zwar für Unmut, doch die Koalition sieht das "Gute-Kita-Gesetz" als Erfolg. 5,5 Milliarden Euro will der Bund den Ländern bis 2022 zur Verfügung stellen, um die Qualität der Kitas zu erhöhen oder die Gebühren zu senken bzw. abzuschaffen. Doch noch nicht alle Eltern profitieren von dem Gesetz, da die Länder erst schleppend ihre Maßnahmen beschlossen haben, für die sie das Fördergeld investieren wollen.

Was noch nicht geklappt hat

Grundrente

Der Zankapfel mit dem momentan wohl größten Konfliktpotenzial ist die Grundrente. Rentner, die mindestens 35 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, sollen eine Rente zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung bekommen. Da sind sich die drei Regierungsparteien einig. In der Halbzeitbilanz steht, "die Grundrente soll zielgenau sein und denen zugutekommen, die sie brauchen". Genau das ist aber Kern des Streits: Die Union fordert vehement eine Bedürftigkeitsprüfung ein, die SPD lehnt diese ab. Wegen der unterschiedlichen Positionen war das für Montag geplante Spitzentreffen der Koalition auf kommenden Sonntag verschoben worden.

Außenpolitik

Ein unglückliches Bild hat der Einschätzung so gut wie aller Beobachter zufolge die Deutsche Außenpolitik in den vergangenen Wochen gemacht. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) preschte mit einem unabgestimmten Vorstoß einer "Schutzzone" in Nordsyrien vor. Außenminister Heiko Maas (SPD) moderierte den Plan kurze Zeit später öffentlich als unrealistisch weg. Die Regierung will "Deutschlands Verantwortung in der Welt" stärken, wie es nun in der Halbzeitbilanz heißt. Darin bekennt sie sich etwa weiter zum mit den Nato-Partnern vereinbarten Ziel, 1,5 Prozent des Brutto-Inlands-Produkts für die Verteidigung auszugeben - allerdings, wie es heißt, "im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten".

Maut

Krachend gescheitert ist der Plan der CSU, eine Pkw-Maut in Deutschland einzuführen, die faktisch nur für Ausländer gegolten hätte. Die anderen Koalitionspartner haben das Anliegen aber ohnehin nie mitgetragen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) steht auch deshalb fast permanent in der Kritik, weil der Ausbau der Mobilfunkversorgung und des Glasfasernetzes, insbesondere in ländlichen Gebieten stockt. Auch der Zustand der durch das Klimapaket attraktiver gemachten Bahn ist in vielen Regionen verbesserungswürdig. Die Koalition verspricht im Halbzeitpapier, "mit Hochdruck" den Ausbau der digitalen Infrastruktur und eine Aufrüstung der Intercity-Flotte mit WLAN voranzutreiben. Außerdem sollen bis 2030 Investitionen in Höhe von 86 Milliarden Euro ins Schienennetz fließen.

Energiewende

Um das ambitionierte Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, tut sich beim Ausbau der erneuerbaren Energien trotz der Klimabeschlüsse seit Jahren wenig. Um dem entgegenzuwirken, will Schwarz-rot den Deckel für die Förderung von Photovoltaik-Anlagen abschaffen. Außerdem sollen Länder und Kommunen perspektivisch geringere Abstände zwischen Windkraftanlagen festlegen dürfen, um mehr auf kleinerem Raum aufstellen zu können. Für beide Ziele gibt die Regierung kein Datum an.