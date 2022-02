Hakenkreuze auf Impfgegner-Demo: Kanadas Premier Trudeau zeigt sich „angewidert“

Anzeige

Toronto. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat Impfgegner in der Hauptstadt Ottawa scharf kritisiert.

Viele Kanadier waren erbost gewesen über Bilder vom Wochenende, die zeigten, wie einige Protestteilnehmer in der Hauptstadt auf das nationale Kriegsdenkmal urinierten oder auf dem Grab des unbekannten Soldaten tanzten, während andere Hakenkreuze zur Schau stellten. „Die Kanadier waren schockiert und ehrlich gesagt angewidert von dem Verhalten einiger Menschen in der Hauptstadt unseres Landes“, sagte Trudeau.

„Wir werden jenen nicht nachgeben, die rassistische Flaggen hissen. Wir werden jenen nicht nachgeben, die sich an Vandalismus beteiligen oder das Andenken an unsere Veteranen entehren“, sagte er. Tausende Menschen hatten in Ottawa über das Wochenende gegen Impf- und Maskenvorschriften sowie Lockdowns in der Pandemie protestiert. Ein Konvoi aus Lastwagen und Autos von Demonstranten parkte in den Straßen um den Parlamentshügel und blockierte den Verkehr, einige verblieben dort auch noch am Montag.

Viele der Teilnehmer verweigerten das Maskentragen in Hotels, Einkaufszentren und Geschäften. Eine Obdachlosenunterkunft berichtete, Protestteilnehmer hätten dort Essen eingefordert. Man werde sich nicht von Menschen einchüchtern lassen, die kleine Unternehmen beleidigten und von Obdachlosen stählen, sagte Trudeau.

Der Premier war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er fühle sich gut und werde von Zuhause aus weiter seiner Arbeit nachgehen, sagte er. Zwei seiner Kinder hätten Covid-19 und ein Test am Montag habe den Nachweis erbracht, dass auch er infiziert sei. Der Premierminister hat zwei Impfungen sowie eine Impfauffrischung gegen das Coronavirus erhalten.