Ein Mann schwenkt eine türkische Nationalflagge vor der Hagia Sophia, die im sechsten Jahrhundert nach Christus als Kirche erbaut worden ist. Nach der aktuellen Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee findet am Freitag erstmals ein muslimisches Freitagsgebet in ihr statt. © Quelle: Omer Kuscu/AP/dpa