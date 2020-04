Haben USA Schutzmasken für das Land Berlin abgefangen?

Anzeige

Anzeige

Berlin. Eine US-Firma soll in China eine Schutzmaskenbestellung des Landes Berlin abgefangen und in die USA gebracht haben. Das berichtet der “Tagesspiegel” unter Berufung auf Berliner Sicherheitskreise.

Demnach handelt es sich um Atemschutzmasken mit den Schutzklassen FFP2 und FFP3, die für Einsatzkräfte und Pflegepersonal im Kampf gegen den Coronavirus gedacht gewesen sind. Dem Bericht zufolge reicht der Vorrat an Schutzausrüstung in Berlin zwar noch aus, wird jedoch allmählich knapp. Über die Menge der abgefangenen Masken wurden indes keine Angaben gemacht.

Bereits am Donnerstag hatte es mehrere Berichte gegeben, wonach die USA Lieferungen anderer Länder abgefangen hätten. Mehrere französische Politiker warfen US-Amerikanern vor, für Frankreich bestimmte Schutzmasken in großer Anzahl auf einem Flughafen in China für den dreifachen Preis abgekauft zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

+++ Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog +++

Auch für Kanada bestimmte Schutzmasken abgefangen?

Auch kanadische Medien hatten berichtet, dass die USA für ihr Nachbarland vorgesehene Schutzausrüstung gekapert hätten. Kanadas Premierminister Justin Trudeau wies daraufhin seine Minister für öffentliche Sicherheit und für Verkehr an, den Berichten nachzugehen. Sie müssten sicherstellen, dass die von Kanada georderte Schutzausrüstung auch nach Kanada gelange. Er wisse, dass der Bedarf in den USA groß sei, doch das sei auch in Kanada der Fall, sagte er. Gleichwohl habe DHL Kanada eine Kaperung von Schutzmasken durch die USA dementiert, schreibt “Welt”.

Video Fehlende Schutzmasken: Pflegekräfte in den USA verzweifelt 1:18 min Sie bekommen nicht die Schutzausrüstung, die sie benötigen, um sich vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen. © Reuters

Anzeige

US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass die Lagerbestände des Bundes an persönlicher Schutzausrüstung für Ärzte und Pflegepersonal im Kampf gegen das Coronavirus fast aufgebraucht seien. Das Pentagon erklärte am Donnerstag, die Bundesbehörde für Katastrophenschutz, Fema, habe um die Lieferung von 100.000 Leichensäcken gebeten.

Anzeige

RND/cz/dpa