Habeck: „Jeder Kreisverband der Grünen ist besser geführt als dieses Land“

Berlin. Grünen-Chef Robert Habeck hat die Politik der Bundesregierung scharf kritisiert. „Jeder Kreisverband der Grünen ist inzwischen besser geführt als dieses Land“, sagte er beim Landesparteitag der Grünen in Schleswig-Holstein am Samstagmittag, für die er für die Bundestagswahl auf Listenplatz zwei gewählt wurde.

Habeck prangerte bei seiner Rede unter anderem die Korruptionsskandale mehrerer Mitglieder der Union an. Er habe inzwischen aufgehört, sie zu zählen. „Was wir erleben, geht nicht. So soll unser Land nicht sein“, sagte er. Demut vor dem Amt und der Dienst an der Allgemeinheit seien in der Union „vor die Hunde gegangen. Er nannte es ein „strukturelles Problem“ und versprach Korruption und Steuerflucht zu bekämpfen.

Die Grünen wollen nach Habecks Worten auf Bundesebene die Ideenlosigkeit beenden und eintreten für klimagerechten Wohlstand, eine Landwirtschaftspolitik, „die nicht mit Steuergeldern die Bauern in den Ruin treibt“, und mehr Investitionen. Deutschland investiere im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich in Bildung. „Die Länder, die bei Bildung, Klimaschutz und Forschung Spitzenreiter sind, investieren doppelt so viel wie Deutschland“, sagte er.

Der Grünen-Chef warnte zudem vor einem Auseinanderdriften der Gesellschaft. In „Zeiten des Wandels“ müsse sich jetzt und künftig vieles verändern, sagte er. Vor allem Produktionsprozesse und Industrie. „Wenn wir dann ein Sozialsystem haben, das besagt, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist selbst schuld, wenn er scheitert, dann fliegt uns diese Gesellschaft auseinander“, monierte Habeck. Er wolle auf „pragmatischen Idealismus“ setzen. „Führung heißt nicht `ich, ich, ich` zu brüllen. Es heißt das Beste, Kreativste und Mutigtste im Anderen zu wecken.“