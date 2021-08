Habeck: „Geimpfte werden mehr Rechte haben”

Anzeige

Berlin. Grünen-Chef Robert Habeck hat Nicht-Geimpfte mit deutlichen Worten zum Impfen aufgefordert. Zugleich sprach er sich dafür aus, dass Corona-Tests kostenlos bleiben sollten. „Das ist die falsche Maßnahme, die Leute zum Impfen zu motivieren“, sagte Habeck am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. „Die bessere Maßnahme ist diese: den inneren Schweinehund mal einen kräftigen Tritt in den Hintern zu geben, also diese Trägheit, die wahrscheinlich einen Gutteil der Menschen noch in sich hat, zu überwinden, indem man einfach sagt: Komm, hier ist das. Du kannst einfach da hingehen, Du kriegst den Impfausweis und eine Spritze im Arm und fertig.“

Das Bundesgesundheitsministerium hatte ein Ende der kostenlosen Schnelltests für Mitte Oktober vorgeschlagen. Zugleich läuft eine Debatte über Beschränkungen für Nicht-Geimpfte.

„Es geht nicht darum, Ungeimpfte auszuschließen“, sagte Habeck: Es gehe darum, Geimpften Grundrechte und ein freies Leben zurückzugeben. Beziehungsweise es gehe darum - jetzt im Sommer gehe das ja ganz gut - das auch im Winter und im Herbst durchzuhalten. „Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen den Geimpften und Ungeimpften. Und zwar werden die Geimpften, solange das die Gesellschaft und das Gesundheitssystem tragen kann, mehr Rechte haben.“

Man habe das Recht, sich nicht impfen zu lassen. „Aber man hat nicht das Recht, dass alle Geimpften und der Rest der Gesellschaft und die Kinder dann Rücksicht darauf nehmen, weil man sich selbst entschieden hat, sein eigenes Leben und die Gesellschaft zu gefährden“, so Habeck. Es müsse niedrigschwellige Impfangebote geben, zum Beispiel vor Discountern, vor Tafeln oder in Schulen. Diese Mittel seien noch nicht ausgeschöpft.

„Das ist keine gute Situation”

Mit dem Blick auf die abgelehnte Landesliste im Saarland zur Bundestagswahl gesteht Habeck ein, dass man im Vorfeld als Parteispitze nicht genug getan habe, dies zu verhindern. „Das ist keine gute Situation.” Es sei jetzt an allen Grünen Wahlkämpfern, das in anderen Wahlkreisen wieder auszugleichen. Auch an ihm selbst.

Der Bundeswahlausschuss in Berlin hatte am Donnerstag eine Beschwerde der Grünen gegen die Nichtzulassung der Landesliste durch den Landeswahlausschuss des Saarlandes zurückgewiesen. Damit wird es bei der Bundestagswahl im September im Saarland keine Zweitstimmen für die Grünen geben.

Hintergrund ist ein Streit in der Landespartei um die Listenaufstellung. Bei einem ersten Versuch war der aus Saarlouis stammende Ex-Landesparteichef Hubert Ulrich auf Platz 1 gewählt worden. Ein Schiedsgericht erklärte die Wahl der Liste für ungültig, weil auch nicht stimmberechtigte Parteimitglieder mitgewählt hatten. Zudem sah es einen Verstoß gegen das Frauenstatut der Partei.

„Sehr gute Ausgangsposition” für die Bundestagswahl

Grünen-Chef Habeck sieht trotz Fehlern der Partei im Wahlkampf immer noch eine “sehr gute Ausgangsposition” bei der Bundestagswahl. Die Grünen lägen derzeit um die 20 Prozent, sagte er: „Klar, wir hätten auch woanders sein können. Aber wir haben noch immer eine sehr gute Ausgangsposition. Die Union hat eigene Probleme. Wir sind so weit nicht auseinander. Alles ist möglich.”

Habeck sagte, Baerbock sei geeignet fürs Kanzleramt. Er sagte zudem: „Das Kanzleramt war nie ein Selbstzweck. Er war zwar Symbol dafür, dass die Gesellschaft nicht mehr von den ehemals sie tragenden Parteien Union und Sozialdemokratie repräsentiert wird. Und insofern haben wir den Anspruch, ums Kanzleramt zu kämpfen. Und vor allem geht es aber darum, in die Regierung zu kommen.”

Im Wahlkampf müssten die Grünen deutlich machen, dass man ihnen vertrauen könne, sagte Habeck mit Blick auf die Klimakrise: „Dass wir anders als mitbewerbende Parteien wissen, was die Stunde geschlagen hat, wie dringlich die Situation ist und die Maßnahmen dafür auch bereit haben, während alle anderen sich in die Büsche schlagen.”