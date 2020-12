Guttenberg: Der Lobbyist, der kein Lobbyist sein will

Anzeige

Berlin. Karl-Theodor zu Guttenberg spart nicht mit Superlativen, um seine Sicht der Dinge darzustellen. Er spricht von “Jahrhundertbetrug” von “unfassbaren Machenschaften” von “arglistiger Täuschung”. Als der frühere Verteidigungsminister und heutige Chef der Beratungsfirma Spitzberg am Donnerstag vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestag aussagt, tut er das, was fast alle Zeugen vor ihm auch schon getan haben: Man habe in guten Glauben gehandelt, sei aber das Opfer eines kriminellen Unternehmens geworden. Guttenberg räumt auch freimütig ein, dass sich seine Kollegen und er bei der Bundesregierung und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich für das Unternehmen eingesetzt haben. Doch er liefert eine eigentümliche Definition für Lobbyismus.

“Wir wurden betrogen”

“Meine Name ist Karl-Theodor zu Guttenberg. Ich bin 49 Jahre alt, wohne in Guttenberg und bin Chairman von Spitzberg Partners LLC” - so stellt sich der Ex-Minister den Abgeordneten im Ausschuss vor. Dunkler Anzug, helblaues Hemd, ohne Schlips, Dreitagebart. Er gibt sich locker, scherzt mit den Parlamentariern -doch es wirkt aufgesetzt, Guttenberg ist sichtlich nervös. FDP, Linke und Grüne beantragen, Ton- und Bildaufnahmen der Vernehmung zuzulassen, schließlich sei Guttenberg eine Person der Zeitgeschichte - doch Union und SPD weisen den Antrag mit ihrer Mehrheit zurück.

Zu Beginn der Befragung verliest Guttenberg eine umfassende Erklärung. Der Kern seiner Aussage: Er selbst und seine Kollegen bei Spitzberg Partners seien genauso arglistig von Wirecard betrogen worden wie Anleger, die staatlichen Aufsichtsbehörden oder die Wirtschaftsprüfer. “Hätten wir gewusst, dass das Geschäftsmodell von WIrecard offenbar auf Betrug basiert, hätten wir dieses Dax-Unternehmen niemals beraten”, so der frühere CSU-Politiker. Er habe zu keinem Zeitpunkt Kenntnisse über Bilanzbetrug, Geldwäsche oder andere rechtswidrige Aktivitäten bei Wirecard gehabt. “Hätten wir es wissen können?” fragt Guttenberg, um die Antwort sofort selbst zu geben. “Nein.” Man habe sich auf die Aufsichtsbehörden und die Wirtschaftsprüfer verlassen, verlassen müssen.

Das betont Guttenberg mehrfach, schließlich ist seit Sommer bekant, dass er im September 2019 den von Wirecard geplanten Kauf eines chinesischen Zahlungsdienstleister selbst bei Merkel angesprochen hat. Lobbyismus pur, und dann auch noch für eine Unternehmen, über das es damals bereits Berichte über finanzielle Unregelmäßigkeiten gab?

“Das könnte hilfreich sein”

In seiner Erklärung weist Guttenberg alle Vorwürfe von sich. Es sei ein privates Gespräch mit Merkel gewesen, wie es das regelmäßig zwischen den beiden gebe. Merkel selbst habe ihm von einer bevorstehenden Reise nach China berichtet. Er habe dann erwähnt, dass sein Unternehmen Wirecard berate. Das Fin-Tech wolle als erstes westliches Unternehmen in den chinesischen Finanzmarkt einsteigen, habe er der Kanzlerin erläutert. Das sei ein Novum, normalerweise würden sich ja chinesische Unternehmen im Westen einkaufen,

Guttenberg hatte zuvor gesagt, Spitzberg habe mit Wirecard nur Beratungsleistungen vereinbart, aber keinen Lobbyismus. Doch ihm sei im Verlauf der Beratung für den Einstieg in China klar geworden, dass dieser Schritt ohne Segen der dortigen politischen Führung - und damit ohne Unterstützung der Bundesregierung - wohl nicht möglich sein werde. Das habe er dann auch Merkel erklärt. “Ja das könnte hilfreich sein”, habe die Kanzlerin knapp gesagt. Sie habe sich aber nicht festgelegt und ihn gebeten, Kontakt zu ihrem Wirtschaftsberater Lars-Hendrik Röller aufzunehmen.

Lobbyismus will Guttenberg darin bei der Zeugenbefragung zunächst nicht erkennen. Es sei schließlich auch im deutschen Interesse gewesen, dass sich deutsche Firmen in China engagierten. Auch habe er die Kanzlerin nicht in einen “dubiosen Deal” verwickelt - schließlich habe die Regierung anschließend in freier Verantwortung selbst entschieden, das Thema Wirecard in China anzusprechen. Er bestehe ein großes Vertrauensverhältnis zwischen Merkel und ihm, sagt er. “Ich würde dieses Vertrauen niemals für einen Clienten aufs Spiel setzen”, versichert Guttenberg

Erst im Verlauf der Befragung durch die Abgeordneten räumt Guttenberg dann ein, dass man diesen Einsatz für Wirecard auch “als Lobbyismus verstehen” könne. “Aber ich begreife mich nicht als Lobbyist”, schiebt Guttenberg sofort nach - was bei einigen Abgeordneten zu Kopfschütteln führt. Doch der Ex-Minister fühlt sich im Recht. Guttenberg: Nach damaligem Kenntnisstand sei die Unterstützung von Merkel für Wirecard einfach richtig gewesen.