Gutscheine statt Geld bei stornierter Reise: Bitter für Verbraucher

Ein kleines Geschäft wirbt mit der Aufschrift "#Gutscheine helfen" und #support your locals" auf seinem Schaufenster für Unterstützung. Wegen des Coronavirus werden unzählige Flüge und Veranstaltungen storniert. Um eine Pleitewelle in der Reise- und Eventbranche zu verhindern, will die Bundesregierung Unternehmen erlauben, Gutscheine statt Bargeld zu erstatten. © Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/