Gute Nachricht in der Coronakrise: Kein Medikamentenengpass

Berlin. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) rechnen nicht damit, dass es aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronavirus kurzfristig zu Lieferengpässen von Medikamenten kommt.

Zwar gibt es mit wachsender Tendenz schon seit mehreren Jahren Lieferengpässe in der Arzneimittelversorgung – aber aus anderen Gründen. “Zusätzliche Lieferengpässe, die konkret auf den Ausbruch der Coronavirus-pandemie zurückzuführen wären, haben wir bislang nicht feststellen können”, sagte ein ABDA-Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Auswirkungen möglicherweise im Laufe des Jahres spürbar

Vor dem Hintergrund der aktuell sehr dynamischen Lage und möglicher Unterbrechungen von Lieferketten kann sich das jedoch ändern. “Angesichts der stark globalisierten Arzneimittelproduktion ist es möglich, dass Auswirkungen der Krise in China oder anderen Produktionsländern im Laufe des Jahres auch in der Arzneimittelversorgung in Deutschland spürbar werden”, ergänzte der ABDA-Sprecher.

Das BfArM beobachtet die Situation und steht nach eigenen Angaben in einem kontinuierlichen Austausch mit dem Bundesministerium für Gesundheit, den Gesundheitsbehörden der Bundesländer, der European Medicines Agency, den pharmazeutischen Unternehmen und weiteren pharmazeutischen Berufsgruppen.

“In diesen Austausch fließen alle aktuell vorliegenden Informationen und Daten mit dem Ziel ein, mögliche Auswirkungen und Effekte im Hinblick auf Lieferverzögerungen oder Lieferengpässe von Arzneimitteln engmaschig zu beobachten und zu bewerten”, sagte ein Sprecher des BfArM dem RND.

Keine Hinweise auf kurzfristige Einschränkungen

Der beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelte “Jour Fixe Lieferengpässe” etwa habe mit Blick auf die chinesische Provinz Hubei aktuell keine Hinweise auf eine kurzfristige Einschränkung der Arzneimittelversorgung aufgrund des Coronavirus, heißt es weiter.

“Zwar werden dort auch Wirkstoffe für den deutschen Arzneimittelmarkt hergestellt. Für die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Deutschland sind diese jedoch nicht marktrelevant, da dieselben Wirkstoffe auch in anderen Wirkstoffherstellorten produziert werden – oder es stehen noch größere Wirkstoffkontingente zur Verfügung”, ergänzte der BfArM-Sprecher.

Lieferengpässe von Medikamenten sind in Deutschland schon länger ein Problem – unabhängig vom Coronavirus. Im vergangenen Jahr haben sich die Engpässe von 9,3 Millionen auf 18 Millionen fehlende Packungen verdoppelt. Das hat eine Auswertung des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI) auf Basis von Abrechnungen der Apotheken mit den gesetzlichen Krankenkassen ergeben.

Apotheker fordern zusätzliche Vergütung

“Mit dem neuen, traurigen Rekordniveau an Lieferengpässen zeigt sich immer mehr, dass Apotheker als Krisenmanager agieren müssen, wenn sie ihre Patienten wenigstens mit Alternativpräparaten versorgen wollen”, sagte ABDA-Präsident Friedemann Schmidt. “Dass die Apotheken in der derzeitigen Coronaviruskrise die Desinfektionsmittel nun auch noch selbst herstellen müssen, ist ein zusätzlicher Belastungsfaktor.”

Schmidt fordert deshalb, “bei diesem enormen Mehraufwand, der in den Apotheken viel Zeit kostet und Personal bindet, nun endlich auch über eine Vergütung” zu sprechen. “Gerade während der Coronavirusepidemie zeigt sich, dass die Apotheken vor Ort ihre hohe Verantwortung für die Versorgung der Menschen wahrnehmen, indem sie schnell, persönlich und kompetent beraten, begleiten und handeln.”

