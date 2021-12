Benzin und Diesel werden in Polen deutlich billiger - nimmt nun der Tanktourismus zu?

Anzeige

Anzeige

In Polen sinken ab Montag die Benzin- und Dieselpreise. Grund sind Steuersenkungen der Regierung in Warschau, wie die „Märkische Allgemeine“ (MAZ) berichtet. Demnach soll die Kraftstoffsteuer in den kommenden Monaten wegfallen, ab dem 1. Januar 2022 auch die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel.

Mit den Senkungen sollen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch die Inflation ausgeglichen werden. Die neuen Regelungen sollen bis Mai 2022 gelten, schreibt der NDR.

Keine Quarantänepflicht bei unter 24 Stunden Aufenthalt

Anzeige

Experten gehen laut dem NDR davon aus, dass der Tanktourismus von Deutschland nach Polen in dieser Zeit deutlich zunehmen wird. Bisher war demnach das Tanken in Polen für Deutsche bereits 20 Cent günstiger- und nun soll der Preis noch weiter sinken.

Anzeige

Polen gilt derzeit als Hochrisikogebiet. Am Donnerstag meldeten die Behörde erstmals auch einen Fall mit der Omikron-Variante. Wer sich jedoch nicht länger als 24 Stunden in Polen aufhält, ist grundsätzlich von der Quarantänepflicht befreit.

Die Bundespolizei kündigte beim NDR an, wachsam zu sein. Polenrückkehrende dürfen maximal 20 Liter zusätzlich zum vollen Tank transportieren.