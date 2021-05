Grüne machen Druck: laut Umfragen jetzt gleichauf mit Union

Anzeige

Berlin. Union und Grüne liegen in einer neuen Umfrage in der Wählergunst gleichauf. Nach einer repräsentativen Befragung des Instituts Insa, über die die „Bild“ (Dienstag) berichtete, kämen CDU/CSU auf 24 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein Punkt mehr als in der Insa-Umfrage der Vorwoche. Auch die Grünen legen um einen Punkt auf 24 Prozent zu.

SPD (15 Prozent) und Linke (7 Prozent) verlieren jeweils einen Punkt. AfD und FDP halten mit je 12 Prozent ihre Werte aus der Vorwoche.

Für den Insa-Meinungstrend wurden vom 30. April bis zum 3. Mai 2021 insgesamt 2075 Bürger befragt.