Grüne Gesundheitspolitikerin fordert Lockdown ab Montag

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Klein-Schmeink, forderte einen bundesweiten Lockdown bereits ab kommenden Montag. „Wir müssen sofort handeln. Jeder Tag später ist ein Tag zu viel“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wir laufen ansonsten in ein exponentielles Wachstum bei den Infektionszahlen hinein“, warnte sie.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Länder forderte die Grünen-Politikerin auf, dringend die Freihaltepauschalen für die Kliniken umzubauen, um eine Überlastung der Krankenhäuser in Hotspots zu verhindern. „Viele Intensivstationen sind am Limit“, warnte sie. Dabei gehe es nicht nur um die Versorgung von Covid-19-Fällen, sondern auch um Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten.

Das bisherige System unterstütze die überregionale und auch länderübergreifende Kooperation und die Umverteilung von Notfallpatienten aber nicht ausreichend, kritisierte sie. Jedes Krankenhaus, das Patienten in der entsprechenden Notfallstufe versorge und dafür auch Kapazitäten vorhalte, müsse dafür eine finanzielle Absicherung erhalten.

„Wenn also die Universitätskliniken in Lübeck und Kiel oder in Rostock und Greifswald freie Kapazitäten haben, sollen auch Patientinnen und Patienten, die in Bremen, Hamburg oder Berlin nur noch begrenzt behandelt werden können, dort versorgt werden“, argumentierte die Grünen-Politikerin.