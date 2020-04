Grüne: Bund soll Millionenabfindung von Ex-Bahnchef Grube zurückfordern

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das Bundesverkehrsministerium hält trotz einer gegenteiligen Analyse des Bundesrechnungshofs (BRH) an seiner Einschätzung fest, dass die umstrittene Millionenabfindung für den früheren, im Januar 2017 zurückgetretenen Bahnchef Rüdiger Grube rechtens gewesen sei.

Das geht aus einem Schriftwechsel zwischen dem finanzpolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven-Christian Kindler, und dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, hervor. Er liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor.

Grube soll 2017 Zahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 2 Millionen Euro für noch ausstehende Bezüge und Abfindung erhalten haben. Der BRH kam in seinem Bericht zur Schlussfolgerung, dass die Zahlungen an den Ex-Bahnchef unzulässig seien, da Grube seinen Vertrag einseitig gekündigt hatte. Außerdem monierten die Prüfer die Höhe als nicht gerechtfertigt – was auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach seinem Amtsantritt so sah.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Grube selbst hält die Zahlung für gerechtfertigt.

Staatssekretär gegen Rechnungshof

Staatssekretär Ferlemann betont in seinem Antwortschreiben auf Fragen von Grünen-Politiker Kindler, dass er die Rechtsauffassung des Bundesrechnungshofs nicht teile. Er verweist stattdessen auf ein von der Bahn-Anteilseignerseite in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten der Kanzlei Rittershaus, wonach die Rechtsauffassung des BRH “unrichtig und rechtlich nicht haltbar” sei.

Das Gutachten des Rechnungshofs ist als “VS-Vertraulich” eingestuft. Auch die Expertise der Kanzlei Rittershaus wurde bislang nicht veröffentlicht.

Anzeige

Sven-Christian Kindler (Grüne) fordert Transparenz vom Bundesverkehrsministerium.

Die Grünen fordern nun Bewegung in der Angelegenheit. “Statt die offenbar zu Unrecht gezahlte Millionenabfindung zurückzufordern, stellt sich die Bundesregierung vor den Ex-Bahnchef und attackiert den Bundesrechnungshof. Das ist ein starkes Stück”, sagte Grünen-Haushaltspolitiker Kindler dem RND. “Die Bundesregierung argumentiert hierbei mit einem Geheimgutachten, das sie nicht veröffentlichen will. Der ganze Vorgang ist von A bis Z intransparent.”

Anzeige

“Schluss mit Geheimniskrämerei”

Kindler kündigt an, er werde sich nicht “mit ein paar Sätzen vom Staatssekretär abspeisen” lassen. Es gehörten endlich alle Fakten auf den Tisch. Kindler stellt nach nochmaliger Lektüre des BRH-Berichts in der Geheimschutzstelle des Bundestags fest, dass Grube seine Abfindung zu Unrecht erhalten habe und diese auch in der Höhe “vollkommen unangemessen” gewesen wäre.

“Minister Scheuer muss hier Schluss mit der Geheimniskrämerei machen und volle Transparenz herstellen”, fordert der Grünen-Politiker. “Sollte aus den Unterlagen tatsächlich hervorgehen, dass Rüdiger Grube gar keinen Anspruch auf eine Abfindungszahlung hatte, dann muss Andreas Scheuer die Summe bis auf den letzten Cent zurückfordern.”