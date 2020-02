Grundrente Livestream: Arbeitsminister Hubertus Heil äußert sich

Anzeige

Berlin. Nach langem Hin und Her, erbittertem Streit und monatelangen Verhandlungen will die Bundesregierung an diesem Mittwoch die Grundrente im Kabinett beschließen. Profitieren sollen ab 2021 mehr als eine Million Menschen.

Das entsprechende Gesetz sieht vor, dass Bezieher kleiner Renten einen Aufschlag bekommen sollen. Kosten soll das zunächst 1,3 Milliarden Euro. Ab 10.30 Uhr spricht Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

