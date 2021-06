Grünen-Parteitag: Abstimmung über Wahlprogramm-Titel abgeblasen

Anzeige

Berlin. Den Grünen bleibt auf ihrem Parteitag eine Debatte über den Titel ihres Wahlprogramms erspart. Die Antragsteller hätten ihre Anträge zurückgezogen, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.

Die Überschrift des Wahlprogramms, mit dem die Grünen versuchen wollen, das Kanzleramt zu erobern, lautet: „Deutschland. Alles ist drin.“. Parteimitglieder unter anderem aus Berlin hatten gefordert, den Begriff „Deutschland“ aus dem Titel zu streichen, um keine nationalistischen Assoziationen zu wecken.

Dies hatte unter anderem in der Union den Vorwurf von mangelndem Patriotismus der Grünen aufkommen lassen. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte die Forderung frühzeitig abgelehnt und den Titel auch in ihrer Parteitagsrede am Samstag ausdrücklich erwähnt.