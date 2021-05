Grünen-Mitglieder wollen „Deutschland“ aus Titel des Wahlprogramms streichen

Anzeige

Berlin. Mehr als 300 Mitglieder der Grünen wollen den Begriff „Deutschland“ aus dem Titel des Wahlprogramms der Grünen zur Bundestagswahl im September streichen.

„Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit. Und nicht Deutschland“, heißt es in der Begründung eines Änderungsantrages, der bereits am 19. März bei der Partei eingereicht wurde. Bei einem Parteitag Mitte Juni wollen die Grünen über das Wahlprogramm und Änderungsanträge abstimmen.

Der Titel des Programmentwurfs der Grünen lautet: „Deutschland. Alles ist drin.“ Einer der Antragsteller, Michael Schneiß, der in Berlin für den Europa-Abgeordneten Erik Marquardt arbeitet, schrieb am Donnerstag dazu auf Twitter: „Warum ich an 1 von 110 Stellen „Deutschland“ im Wahlprogramm streichen will? Die Überschrift setzt den Rahmen und grüne Politik sollte sich an Menschenwürde und Freiheit in einer globalisierten Welt ausrichten.“

Aus den anderen Parteien gab es zu dem Vorschlag viel Kritik. „Regieren wollen ohne Bekenntnis zum Land - was kommt als nächstes?“, schrieb etwa der Generalsekretär der CSU, Markus Blume.

Er warf den Grünen ein „gestörtes Verhältnis zum Vaterland vor“. Ähnlich äußerte sich Volker Wissing, Generalsekretär der FDP: „Die Grünen sind gegen Deutschland, wollen aber hier gewählt werden und regieren!?“