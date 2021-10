Grüne stimmen mit großer Mehrheit für Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP

Anzeige

Anzeige

Die Grünen haben am Sonntag auf ihrem kleinen Parteitag über das Sondierungspapier mit SPD und FDP abgestimmt - und damit über zukünftige Koalitionsverhandlungen entschieden. Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden.

Die Grünen haben beim sogenannten Länderrat dem Ampel-Sondierungspapier zugestimmt. Es gab nur zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung. Damit hat sich nach der SPD auch Bündnis90/Die Grünen mit großer Mehrheit für weitere Verhandlungen in Richtung gemeinsamer Koalition mit der FDP ausgesprochen.

Kurz vor der Abstimmung plädierte Grünen-Chefin Annalena Baerbock noch einmal für ein „Ja“ zu Ampel-Koalitionsgesprächen: „Ich glaube, wir spüren eine gemeinsame Lust, das jetzt anzupacken.“ Sie unterstrich die Gemeinsamkeiten von Grünen, SPD und FDP und betonte: „Das wird noch ein hartes Brett. Aber wenn man die Parteiprogramme übereinanderlegt, dann können diese Parteien einen gesellschaftlichen Umbruch auf den Weg bringen.“ Gleichzeitig kündigte sie bereits vor der Abstimmung harte Verhandlungen an - auch beim Klimaschutz. In den Koalitionsverhandlungen müsse noch vieles konkretisiert werden.

Anzeige

Habeck spricht von „Hoffnungszeit“

Anzeige

Im Vorfeld des kleinen Parteitags war bekannt geworden, dass die Absprachen der Sondierungsgespräche einigen Politikern der Grünen möglicherweise nicht weit genug gingen - besonders beim Kernthema Klimaschutz. Grünen-Chef Robert Habeck räumte auf dem Parteitag ein, dass seine Partei im Sondierungspapier nicht alle Forderungen aus dem Wahlkampf habe durchsetzen können. „Wir haben Verluste in diesem Sondierungspapier zu verzeichnen“, sagte Habeck. Gleichzeitig gab es sich optimistisch: „Wir sind in einer Hoffnungszeit angekommen - einer Hoffnungszeit, die wir nicht enttäuschen dürfen.“

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner hatte den Länderrat am Sonntagmittag eröffnet. „Wir haben heute eine wegweisende Entscheidung zu treffen“, rief Kellner den Delegierten seiner Partei zu, die an diesem Sonntag per Abstimmung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden werden.

Kellner machte deutlich, dass Sondierungen noch keine Koalitionsverhandlungen seien. Es sei deshalb „kein Versäumnis“, dass noch nicht alle Details ausverhandelt seien. Er bat die Delegierten darum, den Weg dafür zu ebnen, dass das geschehen könne.„Lasst uns die Lampen der Ampel richtig verdrahten, damit sie vier Jahre auf Aufbruch leuchten“, sagte er.

Am Freitag hatten die Unterhändler der Ampel-Parteien ihr Sondierungsergebnis gemeinsam vorgestellt. Danach sollten in allen drei Parteien noch Gremien befragt werden. Die SPD hatte bereits am Freitag einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert. Am Montag will die FDP-Führung über diese Frage befinden.

Anzeige

Stimmberechtigt sind nach Parteiangaben 99 Delegierte der Grünen. Am Mittag waren mehr als die Hälfte der Delegierten anwesend. „Wir sind somit beschlussfähig“, sagte Kellner.