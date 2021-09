Gemischte Gefühle: Grüne feiern bestes Bundestagswahlergebnis ihrer Geschichte

Anzeige

Berlin. Der Jubel bei der Wahlparty der Grünen in der Berliner Columbiahalle ist groß, als um 18 Uhr die erste Prognose auf den Leinwänden erscheint. Und doch dominieren gemischte Gefühle den Abend. Nie zuvor hat die Partei bei einer Bundestagswahl so gut abgeschnitten. Im Vergleich zu 2017 konnte sie ihr Ergebnis fast verdoppeln. An einer Regierungsbeteiligung der Grünen führt kaum ein Weg vorbei.

Und doch bleibt das Ergebnis hinter den selbst gesteckten Zielen der Grünen zurück. Vor allem bedeutet es das vorläufige Ende grüner Ambitionen auf die Kanzlerschaft. Als Annalena Baerbock in Berlin gemeinsam mit Robert Habeck auf die Bühne tritt, jubeln ihr die versammelten Parteimitglieder trotzdem lauthals zu.

Baerbock zeigt sich selbstkritisch

Der Schwung der Wahlkampfauftritte und durch die vielen Neumitglieder der vergangenen Jahre habe die Partei zu ihrem historisch besten Bundestagswahlergebnis geführt, sagt Baerbock. „Aber wir können heute Abend glaube ich gemeinsam nicht nur jubeln. Wir sind erstmals angetreten in dieser Bundesrepublik, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten“, erklärt sie. „Wir wollten mehr, das haben wir nicht erreicht – auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne, eigener Fehler von mir.“

Fehler gab es einige in diesem Grünen-Wahlkampf, der schnell zu einer turbulenten Achterbahnfahrt geriet. Nach der Verkündung von Baerbocks Kandidatur stiegen die Grünen schnell in ihnen zuvor unbekannte Sphären in den Wahlumfragen auf. Für wenige Wochen im Mai sahen Demoskopen sie sogar als potenziell stärkste Partei vor CDU/CSU und SPD.

Auf die Erkenntnis, dass die Grünen eine Kanzlerin stellen könnten, folgten jedoch schnell Fragen nach der Eignung Baerbocks für das Amt. Unstimmigkeiten und Korrekturen in ihrem Lebenslauf, verspätet gemeldete Nebeneinkünfte und Plagiatsvorwürfe – es schien, als ließe die Kanzlerkandidatin kaum eine öffentlichkeitswirksame Panne aus.

Ihrer Partei bereitete das zunehmend Probleme, auch innerhalb der Partei stellten sich viele die Frage, ob Habeck nicht der bessere Kandidat gewesen wäre.

Video Baerbock über historisches Ergebnis der Grünen 1:57 min Ersten Hochrechnungen zufolge liegen die Grünen bei etwa 15 Prozent. Zu diesem ersten Ergebnis äußerten sich Anna-Lena Baerbock und Robert Habeck. © RND

Baerbock und Habeck von nun an wieder gleichberechtigt

Die Hierarchie der beiden sonst gleichberechtigten Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck ist mit dem Ende der Ambitionen auf die Kanzlerschaft passé. An Baerbocks Position dürfte jedoch – zumindest vorerst – nicht gerüttelt werden.

Jetzt gehe es erstmal nicht um Manöverkritik, sondern um ein starkes Auftreten in Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen, ist aus der Partei zu hören. Schon in den nächsten Tagen sei mit ersten informellen Gesprächen zwischen jenen Parteien zu rechnen, die eine Koalition bilden könnten. Diese Gespräche würden beide Vorsitzenden gleichberechtigt anführen, heißt es.

Auch Baerbock betont in ihrer Rede, gemeinsam mit Habeck der Verantwortung für „einen richtigen Aufbruch“ und eine „Klimaregierung“ gerecht werden zu wollen. Das „Gemeinsam“ betont sie anschließend noch einmal besonders. Habeck seinerseits lobt Baerbock als „Kämpferin“ – das Publikum quittiert das Lob mit „Annalena“-Rufen und rhythmischem Applaus.

Die Stunde von Robert Habeck könnte schlagen

In Koalitionsverhandlungen mit Union und FDP könnte jedoch die Stunde Robert Habecks schlagen. Er hat 2017 bereits erfolgreich eine schwarz-grün-gelbe Koalition in Schleswig-Holstein verhandelt. Eine Jamaika-Koalition unter einem Kanzler Armin Laschet dürfte den Grünen jedoch mehrheitlich schlecht schmecken.

Allerdings könnte die Partei sich dabei wohl teurer verkaufen als in einer Ampel. Die Folge könnten weitreichende Zugeständnisse der Koalitionspartner etwa beim Kohleausstieg sein. Auch mit attraktiven Ministerposten könnten die Verhandlungspartner die Grünen umwerben.

Bereits vor der Wahl waren zudem erste Spekulationen angestellt worden, die Grünen könnten im Falle einer Jamaika-Koalition mit Katrin Göring-Eckardt die erste weibliche Bundespräsidentin stellen.

Egal in welcher Koalition, die Grünen werden es schwer haben

Eine Ampel-Koalition bleibt für weite Teile der Partei jedoch die populärere der realistischen Optionen. In der Steuer- und Sozialpolitik sind die Übereinstimmungen von Grünen und SPD am größten. Und auch in der Klimapolitik dürften die Grünen sich mit einem sozialdemokratisch geführten Kanzleramt größere Schritte in ihrem Sinne erhoffen als unter einem Kanzler Armin Laschet.

Gleich in welcher der möglichen Konstellationen – die Grünen werden es schwer haben, das Gros ihrer Forderungen bei Koalitionsverhandlungen durchzusetzen. Ihre Ausgangslage ist angesichts des Grünen-Wahlergebnis jedoch besser als je zuvor. „Wir nehmen dieses Wahlergebnis, wir halten es fest“, sagt Robert Habeck. „Und dann versuchen wir eine so starke, innovative Klimaschutzregierung zu bilden, wie sie Deutschland noch nicht hatte.“