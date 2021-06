Große Koalition will Hamas-Fahne rasch verbieten

Anhänger und Anhängerinnen der Hamas schwenken Fahnen während einer Kundgebung der Kassam-Brigaden, einer militärischen Unterorganisation der palästinensischen Hamas-Bewegung, zum Gedenken an die Toten im Nahost-Konflikt mit Israel. In den Händen halten sie die Fahne der Hamas. In Deutschland soll dies nach dem Willen der Großen Koalition bald nicht mehr möglich sein. © Quelle: Mohammed Talatene/dpa