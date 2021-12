Großdemo in Rostock erwartet: 10.000 gehen erneut gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße

Anzeige

Die Ordnungs­behörden in Rostock erwarten am Montag erneut Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten, die ihrem Ärger über die Corona-Schutz­maßnahmen Luft machen wollen. Das berichtet die „Ostsee-Zeitung“. Zahlreiche Straßenzüge müssten dafür gesperrt werden, so die Zeitung.

Bereits an den vergangenen Montagen waren Tausende durch die Straßen gezogen, um gegen die Auflagen der Regierung zu protestieren. Dabei war es zuletzt auch vereinzelt zu Handgemengen mit der Polizei gekommen, die jeweils mit einem Groß­aufgebot im Einsatz war.

Kritik an mangelnder Einhaltung der Abstandsregeln

Viele der Beteiligten bei den Demonstrationen hätten sich nicht an die Abstands­regeln und die Mundschutz­pflicht gehalten, so die Polizei. Daraufhin wurden Rufe aus der Politik nach härteren Auflagen für die Demonstranten laut.

An diesem Montag werden in der Spitze um die 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer allein in Rostock erwartet.