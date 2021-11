Nach tödlicher Explosion in Liverpool: Großbritannien erhöht Terrorwarnstufe

Anzeige

London/Liverpool. Die Terrorwarnung in Großbritannien ist auf die zweithöchste Stufe erhöht worden. Das bestätigte die britische Innenministerin Priti Patel am Montag.

Zuvor hatte die Polizei in Liverpool mitgeteilt, dass es sich bei der Explosion eines Autos am Sonntag um einen terroristischen Vorfall gehandelt hatte. Premierminister Boris Johnson berief daraufhin das nationale Sicherheitskabinett Cobra ein. Anschläge in Großbritannien gelten der neuen Einschätzung zufolge nun als „sehr wahrscheinlich“.

Bei der Detonation und dem anschließenden Feuer in einem Taxi am Sonntag war dessen Fahrgast ums Leben gekommen. Der Mann trug den selbstgebauten Sprengsatz nach Ansicht der Polizei selbst mit sich. Er hatte sich zuvor zu einer Frauenklinik bringen lassen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Vier Männer wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Zur Identität des Getöteten wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern. Auch die weiteren Hintergründe und ein Motiv für den anscheinend misslungenen Anschlag waren zunächst unklar.