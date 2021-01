Großbritannien geht zurück in den landesweiten Lockdown

Anzeige

London. Wegen der deutlich steigenden Zahl an Corona-Infektionen hat die britische Regierung die Maßnahmen erneut stark verschärft. “Wir müssen in England einen Lockdown verhängen, um die neue Corona-Variante in den Griff zu bekommen”, sagte Premierminister Boris Johnson am Montagabend in einer Fernsehansprache.

“Das bedeutet, dass Sie zu Hause bleiben müssen.” Das Haus dürfe nur noch für notwendige Aktivitäten wie Arztbesuche oder die Arbeit verlassen werden. Schulen müssen schließen. Johnson sagte, die Maßnahmen würden vermutlich bis Mitte Februar in Kraft bleiben.

Zuvor hatte bereits die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon einen harten Lockdown ab Dienstag ausgerufen. Sie sei über die gegenwärtige Situation beunruhigter als zu jedem anderen Zeitpunkt seit März 2020, erklärte Sturgeon.

Seit dem 8. Dezember läuft das Impfprogramm in Großbritannien, zunächst beginnend mit dem von Biontech und Pfizer entwickelten Impfstoff.