Wegen Omikron: Großbritannien erhöht Corona-Warnstufe und verschärft Maßnahmen

London. Gesundheitsexperten in Großbritannien haben eine neue Empfehlung abgebeben: Aufgrund der sich stark ausbreitenden Corona-Variante Omikron sollte die bislang geltende Warnstufe drei auf vier erhöht werden. Omikron breite sich schneller aus als Delta, der Impfschutz sei durch die neue Variante beeinträchtigt. Schon jetzt gäbe es viele Krankenhauseinlieferungen von Patientinnen und Patienten, die die Omikron-Variante hätten. Am Abend will sich der britische Premierminister Boris Johnson in einer Erklärung äußern.

Am Sonntag gab es in Großbritannien laut den Gesundheitsbehörden 1.239 weitere bestätigte Omikron-Fälle. Damit stieg die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle der neuen Variante in dem Land auf 3.137

Bildungsminister Nadhim Zahawi sagte zuvor gegenüber Sky News, dass es jetzt auch „Fälle im Krankenhaus mit Omikron“ gebe und warnte davor, dass Zehntausende Briten ins Krankenhaus eingeliefert werden könnten.

Großbritannien kippt Lockerungen wegen Omikron

Die Chefberaterin der britischen Gesundheitsbehörde Susan Hopkins sagte der BBC, dass eine große Welle „direkt auf uns zukommt“. Wenn die Welle auch nur die Hälfte des Schweregrades von Delta ausmache, müsse Großbritannien mit einer sehr großen Anzahl von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen rechnen.

Schon von Februar bis Mai diesen Jahres galt in Großbritannien die Warnstufe vier. Seitdem gilt Warnstufe drei mit schrittweisen Lockerungen der Beschränkungen. Damit wird jetzt erst einmal Schluss ein. Eine Maske ist in den meisten öffentlichen Innenräumen bereits wieder Pflicht, es gilt 2G bei Großveranstaltungen und eine Homeoffice-Pflicht.

Die britische Regierung ist nun angehalten, die Corona-Beschränkungen wieder anzuziehen und Kontakte in der Bevölkerung zu reduzieren. Das Alarmstufensystem in Großbritannien hat insgesamt fünf Warnstufen und zeigt unabhängig von politischen Entscheidungen die Corona-Lage auf den Inseln.

Omikron breitet sich weiter aus

In Großbritannien breitet sich die Omikron-Variante des Coronavirus immer schneller aus. Eine neue Studie der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UKHSA) kommt zu dem Ergebnis, dass Omikron bis Ende Januar die dominante Variante in Großbritannien wird.

Die rasante Ausbreitung sei besorgniserregend, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Studie zufolge verdoppelt sich die Zahl der Fälle derzeit alle 2,4 Tage – bei einer Impfquote von knapp 70 Prozent. Dieses Tempo würde mehr als 40.000 neue Infektionen mit der Variante bis Weihnachten bedeuten. Bis Silvester läge die Zahl bei deutlich über 300.000 Neuinfektionen mit Omikron – pro Tag.